談判峰迴路轉 川普推文全都露

2018年05月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普愛發推特，經常透過推特表達官方立場，不但引發諸多爭議，甚至被譏推特治國。不過，川普的推特，在這次的中美貿易大戰中，扮演傳遞訊息的關鍵角色。

川普5月8日一大早就發推文，預告他將和大陸國家主席習近平熱線，「我將在今天早上8點30分，與我的朋友、習近平主席通電話，主要的話題包括會有好事發生的貿易，以及正在建立關係與信賴的北韓。」

川普在13日發文，坦言美陸貿易談判有難處，但他抱持樂觀。「習近平主席和我，正在共同努力為中興通訊這家中國大型電信業者，提供一個快速重振旗鼓的途徑。大陸有太多的工作機會流失，我已指示商務部要完成這項任務。」他寫道，「美陸貿易合作良好，但過去多年來的談判都是中國受惠，所以要讓大陸加入一個雙方互惠的協議很困難。要保持冷靜，問題都會解決的。」

第二天，他更進一步提及美陸貿易談判的關鍵─遭美商務部重罰的大陸電信設備大廠中興通訊，「中興通訊向美國的公司買進大量零組件，這點也反應在我們與大陸談判中的更大貿易協議，以及我和習主席的私交上。」

川普15日再透過推特發布貿易談判相關進度，「我們持續與大陸進行貿易談判，他們許多年來，每年都從美國賺進幾千億美元，」推文最後並寫道「請期待最新消息。」

一天後川普連發三篇推文，強調美國沒就制裁中興通訊一事對中國屈服。川普指責《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞網CNN放送假新聞，「中興通訊除了涉及更大的貿易協議外，什麼事也沒發生，我國已經失去幾千億美元給中國。」「中方已經看到我方的要求。根本沒有屈服的事，媒體很想讓民眾這麼認為，相關會談根本就還沒開始。」

17日川普再貼文，「與大陸國務院副總理劉鶴討論貿易議題」，並放上他笑開懷與對方握手的照片。不過19日美陸宣布貿易戰正式停火，川普尚未對此發文評論。

(中國時報)