龍永圖 增美商品進口 政策調整非讓步

2018年05月21日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰暫告停火，雙方也達共識將採有效措施減少衝突導火線─貿易逆差問題，此舉看似大陸讓步，但大陸加入世界貿易組織（WTO）首席談判代表、前國家外經貿部副部長龍永圖昨指出，大陸計畫增加從美國進口商品並不是貿易談判中的讓步，而是新階段大陸對外經貿政策必要調整的反應。

龍永圖昨出席在北京舉辦的第四屆「中國與全球化論壇」，龍永圖在會上表示，陸方同意擴大對美國商品和服務的進口，並不是大陸讓步。相反的，這一做法符合大陸老百姓生活品質大幅改善以及對高品質消費品和服務的需求有所增加的趨勢。

他指出，繼大陸國家主席習近平2013年提出「一帶一路」倡議和人類命運共同體理念後，大陸的改革開放進入新階段。「由於長期外匯短缺，過去的外貿政策是以促進出口、創造外匯收入為基點。進入新的歷史時期，應該以出口和進口並重，尤其更多地注意加大進口。」

龍永圖也批評「美國對華戰略出現重大轉變、圍堵遏制中國崛起」的觀點。他認為，陸美貿易赤字等問題是可以談判的，但如果對陸美關係的戰略大局做出誤判，結果會是「非常危險的。」

「從來沒有哪個貿易談判不是漫天要價的，不能炒作和政治化。」龍永圖表示，自己從事了十多年的貿易談判，最害怕的就是貿易問題被政治化，被輿論綁架。他提醒，陸方應該主張按照既定戰略和重要原則出發來處理問題，堅持韜光養晦同時有所作為。

(中國時報)