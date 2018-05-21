兩岸「維持現狀」 蔡重申四不

2018年05月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

兩岸關係愈趨緊張，外界質疑520後，兩岸政策是否會有調整？蔡英文總統昨天強調，政府的兩岸立場沒有改變，還是以「維持現狀」為主軸，她也重申「四不」原則：不會暴走、不會僵住，不會走回老死不相往來的路、也不會在壓力下屈服。

不暴走 也不屈服壓力

蔡英文520就職滿2年，蔡英文昨天受邀網路媒體沃草舉行的活動，以直播與網友互動。蔡英文表示，她注意到詢問的網友中有大陸同學，代表大家在線上能共聚參與。

網友和各界關切，兩岸政策是否在520後會有變化？蔡英文透過影片表示，面對近來共機繞台、軍事演習不斷，「甚至有網友問我，何時可以反攻大陸？」

她說，這段時間，兩岸之間是發生了一些變化，很多人覺得這是不是兩岸情勢要改變的前兆？兩岸政策是否有調整必要？她仍要重申政府立場，「兩岸政策還是一樣、沒有改變，還是以維持現狀作為兩岸政策主軸」。

蔡英文再度說明政府的「四不」立場，強調我們不會暴走、也不會僵住，也不會走回國民黨威權時代老死不相往來的路。但是，我們也不會在壓力底下去屈服，「這是我們基本的態度」

兩岸情勢或許有些改變，但她說，我們更要下定決心、克服很多困難，維持台海和平穩定的現狀，「這是大家共同的責任」。

下決心 維持台海平穩

如果世界或區域局勢是一盤棋，她要再度強調，「不要小看台灣，台灣其實是一個很有實力家」，我們的經濟、民主體制、自由開放的社會，其實令很多國家羨慕。她說，我們當然也有資格，在這種棋局裡面擔任棋手、關鍵的角色，「我們不要低估自己，但更重要的是要讓自己更強大」，這是我們的使命和責任。

她以2016年以來，推動許多內政改革為例，就是希望讓台灣更強壯，讓台灣在區域局勢不斷變化中，能隨時有能力因應。

蔡英文解釋，維持現狀並非不解決問題，也不是迴避問題，維持現狀是讓我們在區域局勢變化當中，能把握時間，可以從事各項改革，也讓我們自己更強大、更有實力。

蔡說法 對岸表示無感

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深，則直言蔡的談話毫無新意，「令大陸無感」，蔡英文對「兩岸同屬一中」仍不肯清楚表態，大陸感覺不到她的善意。

劉國深表示，現狀已不可能維持，目前兩岸關係格局呈現「斷崖式」的變化，實力差距愈來愈大，不論是經濟、軍事、外交，台灣和大陸都相差好幾個量級；大陸努力推動兩岸朝正面發展，蔡卻採拖延政策。她的能力有限，台灣只會慢慢耗盡其競爭力。

(中國時報)