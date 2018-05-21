兩岸政策 過半民眾失望

2018年05月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統交出執政兩年成績單，台灣民意基金會昨天公布最新民調，對蔡英文的兩岸表現，5成6民眾不滿意，比滿意者多出18個百分點，顯示過半數的人對整體兩岸政策失望並期待改善。

台灣民意基金會昨召開「民進黨重返執政兩周年」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持，邀請國立中山大學廖達琪教授等人出席與談。

游盈隆表示，蔡英文在2016年520就職演說，主張維持台海兩岸和平穩定的現狀，不提「九二共識」，兩岸關係從此明顯倒退，官方協商關閉，兩岸兩會協商機制停擺。

根據該基金會最新民調，對蔡英文上任以來處理兩岸關係的表現，7.4％表示「非常滿意」，30.2％「還算滿意」，29.2％「不太滿意」，26.8％「非常不滿意」，另有6.4％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換言之，有3成8的台灣成年人基本上滿意，但有高達5成6不滿意，且強烈不滿的人更多達2成7。

他說，中共十九大後，中共軍機繞台次數增多，航母遼寧艦也多次駛經台灣海峽。最近更變本加厲，片面劃設啟用M503航線，在台海舉行實彈演習，軍機多次侵犯台灣防空識別區，兩岸關係已是空前緊繃。在這樣的發展脈絡下，台灣有過半數的人對蔡英文的兩岸政策失望，並期待改善，肯定蔡的兩岸表現的人，相對為少。廖達琪分析指出，該份民調顯示，政黨傾向民進黨者有36.7％，若從兩岸表現的這項指標來看，幾乎就是跟民進黨的基本盤相符，也就是說，蔡政府的做法就是民進黨支持者的聲音，她會聽，其他的聲音，她沒辦法接觸和處理。

此份民調委託山水民意研究公司進行，訪問期間在5月14、15日，有效樣本1071人，在95％信心水準下誤差約正負2.99個百分點。

(中國時報)