6大施政 經濟表現最不得民心

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統執政滿兩周年，台灣民意基金會昨天公布民調，被視為施政成敗關鍵的經濟表現，有高達6成1不滿意，其中更有3成是強烈不滿，是蔡政府六大核心施政中最不滿的一項，基金會董事長游盈隆表示，這對蔡英文「是嚴重的警訊」。

台灣民意基金會昨天公布蔡政府「六大核心施政」最新民調，最不滿意經濟表現外，其他依序為處理兩岸關係表現(56％)、外交表現(53.5％)、司法改革(52.7％)、國防表現(46.6％)、年金改革(41.6％)。

在經濟施政上，5.8％表示非常滿意，29.4％還算滿意，31.1％不太滿意，29.9％非常不滿意。

游盈隆說，經濟表現是總統聲望高低的關鍵因素，蔡英文接下前總統馬英九的棒子後，人民期盼政黨論替後，新政府能帶來新希望、新氣象，以有效改善經濟生活。

他說，在2016年8月蔡總統百日執政時，民眾對蔡英文的經濟表現，滿意或不滿意者各約占4成6，平分秋色，從2016年11月開始，不滿意者大幅增加到5成5，執政滿周年時，不滿意者更衝高到6成4。

蔡英文執政兩周年，不滿意者仍高達6成1，滿意者只有3成5。游盈隆表示，「這當然是一個嚴重的警訊」。

與會的淡江大學戰略研究中心執行長蘇紫雲則認為，目前經濟成長率是2.9％，馬政府只有1.7％；蔡政府失業率只有3.7％，是17年以來新低，這顯示蔡政府的經濟表現並不差，可能是因為分配不均，導致民眾無感。

(中國時報)

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