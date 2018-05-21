高雄深綠教會 破例改挺國民黨

2018年05月21日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

同婚議題讓民進黨進退兩難，如今波及2018選舉。高雄市深綠教會長期支持民進黨，但他們認為民進黨支持同婚，與他們的「家庭價值」相背離，加上民進黨在高雄市執政20年，經濟停滯、人口外移，教會決定打破慣例、跨越藍綠，在年底選舉改支持國民黨。

國民黨預定在今、明兩天公布高雄市、台南市長黨內初選結果，在國民黨參選人即將出爐之際，民進黨深綠基本盤有鬆動跡象。

蔡英文總統昨接受沃草專訪時表示，婚姻平權是人權議題，也是社會進步指標，行政部門一定會提出方案，交給國會審議。執政黨支持同婚，令宗教團體感到焦慮。

投入高雄市長初選的藍委陳宜民透露，去年12月，前立法院長王金平邀請南高兩市17名來自不同教會的牧師聚餐，牧師們向他表達，對民進黨立委推動同婚合法感到憂心，牧師們當場表示願與國民黨在年底選舉合作。

另一位角逐黨內提名的高雄市黨部主委韓國瑜，在4月宣布參選後，牧師就邀請韓國瑜到教會替他祈禱。

高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳說，他們幾個牧師都是深綠，他們力挺的綠委趙天麟未能在民進黨高雄市長初選勝出，而是陳其邁獲得提名，他們認為陳其邁是蔡英文的人，蔡支持同婚，他們無法信任陳其邁。

蔡宗勳指出，民進黨在高雄市執政20年，「高雄確實變美了」，但是街上到處可見「售」跟「租」的紅紙，變成「售租的故鄉」，許多年輕教友離開高雄後，就沒有再返鄉，他們感觸很深。

最重要的還是家庭價值，蔡宗勳指出，教會主張一夫一妻的婚姻；但有國中小教材出現鼓吹性解放的教材，地方首長對此應該重視，教材裡不應該有讓家長憂心的內容。蔡宗勳強調，他是深綠基本教義派，直言「藍綠統獨問題比不上婚姻價值。」

蔡宗勳表示，曾與韓國瑜討論，雙方在家庭價值上有共識，且牧師們對韓國瑜提出的高雄願景感到驚艷。他也認為韓國瑜比較接地氣，他是「教會建造網絡」的召集人，韓國瑜若被提名，他會發動高雄至少300個教會相挺。

陳宜民說，從防治愛滋角度來看，他支持同志結婚，至於是用專法或是民法，可以再討論，而教材的部分也應該徵詢各方意見審慎評估。韓國瑜則說，自己最重視傳統家庭價值，他也認為教材不應過頭。

對於高市部分教會改挺國民黨，趙天麟說，將全力輔選陳其邁，願意當陳其邁與教會的橋樑。

(中國時報)