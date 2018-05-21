新聞透視－繼續「恐龍反應」民進黨別想躺著選

2018年05月21日 04:10 中國時報 周毓翔

蔡英文總統執政2年，民調直直落，她受訪時卻將低滿意度解釋為「這是改革路上的過程」，此言一出，令人驚訝，蔡總統顯將其視為「必然」，而非「警訊」，面對即將到來的年底9合1大選，民進黨若繼續如此「恐龍反應」，即使在中南部傳統票倉，亦難講不會有「大意失荊州」的情況發生。

民進黨在地方有13個執政縣市，在2016執政之初，對今年底的地方選舉，原本志得意滿，覺得可以更上一層樓，囊括更多席位。但是執政以來，同時開闢多項爭議戰場，屢次掀起族群、階級、職業、世代之爭，不斷撕裂台灣，中央執政評價不高，反而可能成為地方選舉的包袱。

民進黨搞轉型正義、黨產會清算國民黨，讓藍綠惡鬥加深；緊接著推動溯及既往的年金改革，軍公教憤而走上街頭，軍公教跟勞工對立加深；推動同婚合法化，則掀起世代之爭、城鄉對立，宗教團體及家長們對執政黨挺同的趨向感到恐慌，但是挺同婚的年輕人則對立法遲緩感到失望。

民進黨無法處理好兩岸關係，兩岸經貿與觀光往來大為受限，對中南部觀光相關產業已造成衝擊，更不用提民進黨的廢核四政策，造就國內供電不足，而加重火力電廠發電，空汙更是讓人民怨聲載道。

令人驚訝的是，民進黨對於2018選舉似乎還活在2016國民黨敗選的那一年，殊不知，不滿中央執政的民意已經累積多時，等待噴發。

距離選舉仍有半年，高雄深綠教會決定改挺國民黨只是冰山一角，民進黨若是要持續罔顧民意，以為可以躺著選，硬推不得人心的政策，受到選民用選票制裁的那天，可能會比想像中還要提早到來。

(中國時報)