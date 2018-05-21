新聞透視－內湖塞車依舊 警爽拿9大功

2018年05月21日 04:10 中國時報 謝明俊

北市府為了改善交通，要交通局推動「鄰里交通改善專案」，但執行了2年，局部交通沉痾雖見起色，但光是內湖地區塞車問題迄今無解，台北市民早感不耐，柯P卻以鄰里交通改善「績效卓著」為由，讓全市14個分局官警爽拿上千支功獎，試問在柯P大方送員警功獎、「做功德」的背後，台北市的交通真的有改善嗎？

積極取締違規 引發民怨

柯P擔任台北市長以來，把修建自行專用道等交通政策視為政績，但民眾無感，而柯P對於民眾關切的內湖大塞車等問題，卻束手無策，被民眾詬病，柯P為改善民眾對交通觀感，在2015年間指示交通局推動「鄰里交通改善專案計畫」，企圖拉抬柯P施政聲勢。

沒想到，這個鄰里交通改善專案，實施1年後，從區公所到鄰里辦公室，做的有氣無力，推動成效不如預期，交通局就將主意打到基層員警身上。交通局去年在同樣的交通專案計畫之外，另擬了1份各警分局協辦獎勵計畫，相當大方給予員警獎勵額度。

但事實上，所謂鄰里交通改善事項，大多是員警取締鄰里巷弄違規停車、拖吊、甚至是路邊攔查違規汽機車、交通警察在上下班尖峰時刻指揮交通，對於改善北市交通狀況成效有限，反而因員警過於積極取締，引發民怨。

承辦人員表功 敘獎浮濫

依照交通局獎勵計畫，只要各區里的交通改善有達百分之80以上，就可核為「優良」，里內所有警勤區員警都可記上1支大功，反正負責審核的各區公所承辦人員為了表功，也都不吝於核報區內交通改善的鄰里，就連交通狀況最慘的內湖區，警勤區部分也分到了9支大功。

其實，這次柯p「做功德」，功獎「大放送」，記功浮濫到連基層員警也搞不清楚自己做了那些改善交通的事，更遑論民眾並沒有因柯市府推動鄰里交通改善，明顯感受到交通變好了，柯P以市長身分，激勵基層員警改善交通是件好事，但任何的獎勵都要名目相符、符合獎懲比例，不要因濫送功獎，讓民眾及員警都感受不到市府改善交通的美意。

(中國時報)