破重大刑案 不如改善鄰里交通

2018年05月21日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

北市府以鄰里交通改善「績效卓著」，對北市警局官警功獎「大放送」，各分局員警通通有獎，但基層官警卻不買帳，官警認為功獎一旦浮濫，就毫無獎勵意義，而且只有這項交通專案敘獎「大放送」，功獎比例明顯失衡，至於警察負責的刑偵等其他業務，是否比照辦理？

資深刑事小隊長指出，依據警政署規定，像命案之類重大刑案，1案全部敘獎總額就是1支大功（換算成3支小功、9支嘉獎），沒有任何彈性，但要偵破1件命案，過程中要花多少人力、時間，如果20個人參與偵辦1起重大刑案，可能有11個人是分不到1支嘉獎的，這次市府交通專案功獎「大放送」，對負責其它業務的員警來說公平嗎？

官警表示，這次專案敘獎公文中，鄰里交通改善績效被評比為80％者，都可列為「績效卓著」，從分局長、交通業管承辦人、派出所長、警勤區員警，每人都可記上1支大功，單位副主官管可記小功2次，最差的都可記上小功1支。舉例來說，大安、中山等「績效卓著」的分局，單是警勤區員警光是大功各有26支及25支，還不包括分局長、業務承辦人及派出所長等人各可分配的1大功，平均下來，每個分局有超過1成的人可記大功。

對此，基層官警並不領情，官警批評，「人人有獎」就形同功獎浮濫，比例失衡的功獎，究竟能提升多少基層士氣？

(中國時報)