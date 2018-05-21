交通局調查 巷弄事故、傷亡大降

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推鄰里交通改善計畫，解決巷道內違停問題，整頓出安全的人行空間，起初多數里長不埋單，不過，推行3年多來，交通事故件數、傷亡人數明顯降低，如今456個里已有超過258個里參與，滿意度高達7成，連柯文哲都忍不住數度自誇「這是受民眾好評的有感政策！」

北市巷弄違停車輛多，容易衍生事故，市府2015年推動鄰里交通改善計畫，在8米以下巷道畫設標線型人行道、調整禁停紅黃線標線、整頓汽機車格位，起初民眾抱怨連連，第1年僅30個里報名參加，更只有4個里達到80％的完成率，但參與的里民普遍反應良好。

根據北市交通局2015年進行的滿意度調查，有高達98％民眾看過里內的交通改善措施，80.1％認為該計畫有助改善交通環境，72.5％受訪者滿意該計畫，且有80.2％民眾認為應全面推廣。

不少鄰里改善後，成效相當顯著，交通局統計2015年參與計畫的里，發現交通事故件數平均下降33％、傷亡人數下降21％，進一步看2016年完整度達80％的13個里，事故件數平均下降58％、傷亡人數下降47％。

柯文哲曾在交通會報上大力讚揚，鄰里交通改善計畫是「有感政策」，民眾多半給予好評，認為市府不只把路弄得整齊好走，又大幅減少車禍，「這很不得了」。他要求交通局，不只要在新的里推動，舊的里也要做好維護，「民眾很有感，我們要全力做好。」

由於民眾多給予正面評價，去年參與的里一下暴增，現已突破258個里，交通局預計明年456里都要完成規畫設計，後年全數施工完成。

(中國時報)

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