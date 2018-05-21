幫丁站台有譜 連勝文尊重安排

連勝文（前右）昨鬆口會幫台北市長參選人丁守中（前左）助選，認為丁可以做好市長工作。圖為連4年前參選，丁到場相挺。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中上屆市長黨內初選與國民黨中央委員連勝文競爭激烈，2人爆出「連丁心結」，甚至日前受訪也透露沒有幫丁守中站台計畫，不過，連勝文20日改口，他認為丁守中可以做好市長工作，若丁找他幫忙，會尊重參選人安排。

2014年藍營台北市長初選，丁守中與連勝文競爭激烈，丁守中曾炮轟連勝文別當靠爸族，引發連陣營不滿；2018年底市長選舉，丁守中代表藍營出征，外界關注連勝文是否會幫丁助選，未料，連勝文日前說目前沒有替丁站台計畫，連丁心結再度浮上檯面。

不過，丁守中為凝聚藍營向心力，近期陸續拜訪歷任黨主席，包括連勝文父親連戰在內，外界認為有助於化解「連丁心結」。日前丁守中被問到會不會主動邀連勝文？他回應，會徵求各方支持，持續拜訪社區、社團領袖尋求各方意見，拚回台北驕傲，各方面的人都會去拜訪，也尊重各方意見。

連勝文昨天上午陪同市議員參選人張斯綱到士東市場拜票，針對「連丁心結」，連勝文強調，現在比較重要的問題是大家檢視丁守中能否做好市長工作，他認為丁可以勝任，這才是最重要。

談到未來輔選計畫，連勝文說，全台有很多參選人安排競選活動，藍營北市長初選也過了，接下來各參選人若邀請站台，會尊重參選人規畫，尤其年底選舉是人民對蔡英文政府表達不滿最好的時刻，他當然要參與。

對於是否會幫丁守中站台？連勝文表示，目前沒有這方面的討論，若丁陣營開口邀請，他會尊重參選人安排規畫；他也說，最近出國沒有和丁守中聯繫，但今年市長初選過程有與丁相遇。

(中國時報)

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