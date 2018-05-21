民進黨自提 不代表與柯為敵

2018年05月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長決定自提人選，外界質疑是否代表與台北市長柯文哲撕破臉？民進黨祕書長洪耀福昨天表示，選戰沒有什麼撕破臉，就是各自把優勢發揮出來，「我們提自己人，不代表要跟柯文哲為敵」。

洪耀福昨天出席小英之友會捐血活動，有意參選台北市長的綠委姚文智、台北市民進黨黨部主委黃承國均同台。媒體追問姚文智，是否已獲黨中央支持？姚說，捐血純是台北市小英之友會的活動，與選對會的決定沒有關係。

選對會已預定23日邀請姚文智、前副總統呂秀蓮等進行徵詢協調，是否還會再徵詢其他人選？黃承國說，現在有表態就是姚文智、呂秀蓮，是否有其他人，周三就有答案。

民進黨與柯文哲是否還有合作可能？洪耀福說，選對會已經很清楚，就是朝徵召方向進行。他並否認曾要求柯P入黨，沒有就這方面有過任何的接觸。

外傳柯P曾透過各種管道向蔡英文總統「求和」，洪耀福表示「這點我不知道」，但他質疑柯P是否有管道傳訊息給蔡英文。

對民進黨擬力推文化部長鄭麗君參選，他也強調，「總統沒有指示，也沒有去爭取鄭麗君部長。」

月初選對會曾與柯文哲在木柵農會密會，事後傳出民進黨原本想給柯P「補考」，但柯P自認即使民進黨自提人選也會連任，才導致白綠分裂。對此，洪耀福澄清，當天他們只是告知柯P，民進黨內將啟動提名程序，柯也心平氣和表示尊重民進黨的決定。媒體詢問是否感覺柯P自信過剩？他說，「候選人對自己有信心是一定的。」

洪耀福說，台北市長人選待本周方案出來後，就會啟動輔選，集全黨力量團結一致，打贏這場選戰，「支持者不用太憂慮，民進黨一定會努力取得勝利」。

媒體詢問「怕不怕和柯文哲撕破臉，有外溢效應？」洪耀福表示，「我們有自己的人選，不代表我們要和柯文哲為敵。」他說，選戰沒有什麼撕破臉的問題，就是各自把優勢發揮出來，選戰重點也不在廝殺，而是能把未來政見講清楚，能夠爭取人民支持才是重要的。

(中國時報)