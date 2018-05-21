供電拉警報 夏月電價將啟動！6月起 一般家庭月增440元

2018年05月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

夏月與非夏月電價比較表

尚未過端午，天氣便熱到爆，全台尖峰用電頻創新高，過去浪費電的民眾，再不厲行節電，6月起適用夏月電價，每期電費恐十分可觀，依台電資料估算，夏月一般家庭平均每月用電量420度，較非夏月增加121度，每月電費多付440元，其中逾7成、325元來自用電量增加，另約2成6、115元源於實施夏月電價。

逾7成費用因電量增加

「天氣炎熱，加上經濟成長，今年至今，全台用電量較去年成長3％，供電相對吃緊！」台電副中央調度監鄭有財指出，上周用電量連續5天刷新今年紀錄，18日尖峰用電更達3506.06萬瓩，創歷年5月單日新高。昨日雖有台中火力電廠7號機完成歲修歸隊，5月底前還有大潭第6號機組、興達1號機大修結束加入供電，但預測至6月中旬前都將亮起供電吃緊黃燈。

隨著即將進入夏季，氣溫再飆高，6月下旬至7月中旬備轉容量率更將降至5％左右，若氣溫持續上升或有機組出問題，供電將更吃緊。台電主管不諱言，即使核二2號機獲原能會核可加入供電，備轉容量率仍僅會在6％左右。

逾500度大戶漲幅更大

由於夏季用電量激增，台電必須啟動較高成本的發電機組因應，如發電成本較燃煤機組高1倍燃氣機組，以及高2倍以上的燃油機組，為此每年6至9月間會實施夏月電價，單價則比非夏月高，扣除120度以下級距不變，其他級距會有13％至27％增幅。

以2017年夏月家庭平均1個月用電量420度為例，用電量較非夏月平均增加121度，電費則增加440元。另據統計，每月用電超過500度的住宅用電大戶，夏月平均用電量約達851度，雖較非夏月847度成長幅度有限，若不做好節電措施，受到4月份調漲500度以上級距電價影響，今夏電價較去年5月進入6月的電價漲幅更有感。約較去年5月非夏月電價時，多支出逾706元，一期2個月電費將多花逾1400元。

三代同堂的陳媽媽就表示，由於房間數高達5間，冷氣全開下用電量十分可觀，為此，趕在天氣變熱前，先換掉用了10餘年的冷氣與冰箱，改用較省電的變頻式家電，希望今夏每期電價不要再動輒高達1.2萬至1.5萬元。

(中國時報)