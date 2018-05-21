建、北至少34.8分 社區高中降1分

2018年05月21日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

國中教育會考昨落幕，6月8日寄發成績單，專家認為今年考題難易度持平，預估基北區前三志願門檻約34分，與去年差不多，社區高中則受到少子化影響，比去年下降1分；至於如何選填志願？士林高商校長曾騰瀧建議，考生可以把落點學校填在第4志願，前3志願放誤差範圍內學校。

曾騰瀧指出，今年國文、英文題目偏難，其他科目難易度與往年差不多，研判今年整體分數會些微下降，尤其是高、低分群落差會稍微拉開，若想進建中、北一女至少要34.8分、師大附中33.6分、中山女高約31至32分。

私立景文高中國中部主任卓意翔分析，受到少子化影響，第4志願後分數都會下修，社區高中比去年降1分，偏鄉公立高中幾乎有填就會上，他也預估，新北市板橋高中至少要28分以上、中和高中25分以上比較有機會。

武陵高中校長林清波表示，今年考題鑑別度和去年差不多，以分數保守估計，應該要2個A++、3個A+，換算成點數則是32點才能錄取（A++為7點，A+為6點）。

他說，雖然錄取分數應該和去年差不多，但因為武陵高中今年起班級人數調整，每班減少2人，以19個班來計算，約少掉38個錄取人數，相當於一整個班，因此錄取狀況會比去年還要競爭。

國立科學工業園區實驗高級中學校長李健維指出，以目前的資訊難估算錄取標準，往年也沒有主動公開錄取分數，但去年的錄取標準為5A10+。

台中市補教協會副理事長楊佳叡說，以中投區近幾年錄取成績分析，要上台中一中及台中女中，至少要「5個A」及「5個+」以上，總積點要達95至96以上，台中女中錄取人數較少，積點可能須更高。

台南補教業者預估，今年5A人數應該會回歸前年，且台南女中今年將76個特招名額挪到免試，免試名額增加，預測98分有機會上南女，南一中則需要99分。

高雄補教界人士分析，高雄中學最低錄取標準應和去年一樣是5A、31積點，高雄女中則為5A、29積點。

(中國時報)