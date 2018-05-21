英語 靈活多元 閱讀測驗是關鍵

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中國時報
、地方中心／綜合報導

今年國中會考英語科結合新課綱跨領域核心素養及discourse（篇章）概念，例如聽力考了氣象圖東西南北方位，閱讀題考了動物甩水習性緣由、鯨魚保育等，教師們一般認為是108新課綱的銜接；補教老師認為閱讀測驗將左右學生成績，甚至決定是否能上到理想學校。

多數考生認為今年出題靈活，包括生態保育、網路購物、天氣預報等生活面向入題，閱讀測驗還要考生為段落排序，題型新穎，聽力測驗更加入搭火車、吃麵等特效音，有人起初一頭霧水，還以為是喇叭壞掉，等反應過來，忍不住笑出聲。

台北市補教協會英語老師王東昇表示，這次響應108年課綱，改善以往被詬病之處，題幹縮短，但也是中等長度；部分單字偏難，但也在可容許範圍內；鯨魚保育題組也有照順序出題。

王東昇分析，片語題減為1題，文法題持平仍是6題，呼應很多老師認為「文法題不能再降低」。另外文章題從去年8題增加到12題，有考生表示看不完，因為今年不是「看到即所知」，要轉個彎，想它背後隱藏的意義。

今年圖表題增為3題，是個亮點，符合新世代愛看圖表的趨勢，未來聽力也會有長足增加，第三個趨勢是多益化，有「流程題」，像今年有網路購物下訂單。

王東昇總結，閱讀測驗不能用刪去法，而是要思考，因此將左右學生成績，決定是否能上到理想學校，尤其是動物保育2題。

(中國時報)

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