自然 很生活化 苦讀型學生虧大

2018年05月21日 04:10 中國時報 簡立欣 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

國中會考20日第2天考試，教師們認為自然考科非常重視圖表，有3/4考題都有圖表，且命題很生活化，包括番茄紅素、節能減碳、體感溫度等全都入題。不過補教業老師直言，很簡單的題目卻要疊床架屋、弄個四格漫畫後名之為創意，卻犧牲基本題，對苦讀型的學生並不公平。

新北市明德高中校長張錫勳表示，此次自然科圖表題占75%以上，另一大特色就是生活化，包括番茄紅素的特質、煮蟹肉棒是否要拆開外包裝塑膠套等，也考驗學生跨學科整合能力。

新北市永平高中沈文俊老師表示，今年地科題目讓大家驚豔，生活化且兼具跨科，命題包括地震、潮汐等。尤其第25題月相變化；第35題利用夏至、冬至不同時間同一座燈塔的影子，推斷此地緯度，他認為靈活有創意。

補教老師楊過表示，今年會考自然考科54題超過40題有圖表，算是非常多；計算只有5題，但是難題也都落在計算。他認為前端競爭會比較激烈，A++保險一點只能錯2題，A+只能錯5題，A只能錯7到8題。

楊過說，今年考題算是有創意、出得漂亮，但他認為這種考題趨勢對苦讀型的學生有點吃虧，題目再創新下去，很多基本題都出不了，像今年生物比較基礎的都沒有考，像光合作用、消化作用等已經不是一兩年沒有考，「有點可惜」。

(中國時報)