「會考成績連結入學、工作」教長失言嚇壞大家

2018年05月21日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年國中教育會考昨結束，接下來免試入學提供25萬185個招生名額，占核定招生名額的92％；另全國有11所高中辦理特招分發入學。教育部長吳茂昆昨表示「也許有天和英國一樣，會考成績與入學、工作直接連結」，這嚇壞不少人，後來證實是失言。

今年會考成績單6月8日寄發，之後考生要參加免試入學或特招分發入學。今年全國各高中職供免試入學總名額計25萬185名(含分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試，但未含實用技能班、建教合作班），占核定招生名額92％，絕大多數考生會循此管道升學。

此外，今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園國際高中、台南區南一中、南二中、南女中、家齊高中、南科實中、台南大學附中等3區共11辦理特招，招生名額共855名，學科測驗統一於6月24日辦理，適合學術性向強的考生報考。

在昨天出闈記者會中，吳茂昆表示，今年有15個就學區免試入學超額比序參採會考成績，「這是非常好的演進」，老師、家長可據此成績輔導學生適性入學。另據他瞭解，英國學生的會考成績，除了跟升學有關，還與進入社會工作直接連結，「或許台灣有一天會走上這一階段」。

吳茂昆這席話，與教育部現行政策背道而馳，因為會考原先設計只是要檢測國中畢業生的學力，後來不得已列入免試入學超額比序，但至多占總成績的1/3。教育部現更透過學習區完全免試入學方案逐步讓會考成績和升學脫勾，以推動真正免試入學。

記者問吳茂昆這是教育部未來政策嗎？吳茂昆驚覺失言，顧左右而言他，最後請教育部國教署長邱乾國代答。邱乾國表示，教育部會盡量減輕考生學習壓力，不參採會考成績的學習區完全免試入學名額會再擴增，除此之外，明年會考或升學政策沒有任何改變。

(中國時報)