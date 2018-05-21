敬鵬效應 6產業工安大稽查

印刷電路板廠敬鵬大火後，內政部消防署今日將公布長達半年的「高風險性工廠聯合安全檢查計畫」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

印刷電路板廠敬鵬發生大火後，行政院決定針對化學品進行全面性大稽查，要求內政部規畫長達半年的「高風險性工廠聯合安全檢查計畫」，將稽查6大類對象，除優先安檢全台40家上市櫃PCB工廠外，且擴及半導體、光電、石化、紡織等產業，可說全台首度大型工廠安全總體檢。

內政部消防署預計今（21）日公布這項長達半年的聯合檢查計畫，將與經濟部、勞動部、環保署、營建署等5個單位，針對6大類對象展開聯合大稽查，以有無違反消防法令、危險物品申報是否落實、有無違反職業安全衛生法令、有無違反毒性化學物質管理辦法、有無違反建管法規為主，違反者由各機關依法處分，並自行列管，嚴重者可依其規定加重裁罰、甚至要求業者停工。

消防、危險品等 列重點

內政部消防署長陳文龍表示，檢查名單將由各地方機關匯報、中央機關負責督導，「沒有針對哪些產業，只要是製程中有使用危險物品的工廠都算」。工廠必須依《消防法》相關規定辦理，違者可依法開罰2萬至10萬元，若未改善者得連續處罰，甚至給予停工30天處分。

據了解，此次聯合稽查對象總計包括6大類，橫跨5大部會平日安檢項目，還納入總樓地板面積1000平方公尺作為檢查對象基準門檻；涵蓋各產業使用化學品大型工廠，使用公共危險物品製造、儲存或處理場所；勞檢規定甲類危險性工作場所；第三類毒化物運作廠商；及曾經發生重大事故工廠等。

採連續罰 最重停工30天

勞動部職安署長鄒子廉指出，職安負責部分是以甲類危險性工作場所，除勞動部已經規畫加強檢查中油、六輕等石化業者，也會配合這次聯合稽查，違者可依法裁處3萬至30萬元，如發現有立即危險者，可要求立即停工。

環保署毒化局長謝燕儒解釋，一般會以第三類毒化物運作廠商為基本稽查對象，因這類屬於急毒性，對人體有立即危害，而稽查重點會包括是否依規定取得許可、是否依規定申報運作紀錄及釋放量、是否備查應變計畫等。

(中國時報)

化學品配置圖 將列安檢項目

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