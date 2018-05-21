化學品配置圖 將列安檢項目

2018年05月21日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

為了救災時能即時掌握工廠化學品資訊，消防署規畫，使用化學品工廠應提供化學品種類及數量配置圖，並輔導業者辦理，粗估全台7成使用化學品業者須配合，這項配置圖將被列為未來高風險性工廠聯合安檢計畫重要項目之一。

消防署最快在今（21）日公布「使用化學品工廠應提供化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」，針對使用國家標準CNS15030化學品分類中，具有危害及健康危害者化學品達300公斤（公升），例如硝酸、雙氧水等，或可燃液體達2000公升，例如柴油、重油、齒輪油、動植物油類等工廠，都要提供化學品種類及數量配置圖。

消防署長陳文龍指出，適用對象主要以工廠為主，「認定標準比公共危險物品管理相關法令更嚴格」，未來工廠應繪製化學品種類及數量配置圖，配置圖需放在警衛室，或24小時有人駐守防災中心，並在發生災害時，立即主動提供，並指派專人提供相關資訊。

依照消防法現行相關法令，過去只有製造、儲存、處理（含販賣）場所，使用達管制量30倍以上的公共危險物品，才要由保安監督人在消防防災計畫中提供相關配置圖，但未來範圍將擴大，據了解，近7成使用化學品工廠都要提供化學品種類及數量配置圖。

依規畫，將由經濟部工業局輔導「工廠管理輔導法」所規範的工廠、勞動部輔導「危險性工作場所審查及檢查辦法」規範的工廠、環保署毒化局指導具有毒化物工廠，以及各地消防機關就公共危險物品達管制量以上工廠、或者需要制訂消防防護計畫的工廠，分別針對所列管工廠危險物品、危害物質、毒化物、公共危險物品，協助檢視並且繪製配置圖。

(中國時報)