汽油漲0.3元、柴油0.4元

2018年05月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國際油價高漲，中油宣布緩漲機制吸收1/4調幅，今日凌晨零時起，調漲各式汽油每公升0.3元，柴油0.4元，調整後，92無鉛汽油每公升為29元、95無鉛汽油30.5元、98無鉛汽油32.5元、超級柴油每公升也突破27元大關、達27.1元。台塑化也宣布調漲油價，漲幅與中油相同。唯中油預期，國際原油每桶漲破80美元大關後，下周有機會小幅回檔。

中油主管表示，受到美國退出伊朗核協議，將對伊朗重啟經濟制裁，加上美國商用原油庫存較前一周意外減少等因素影響，使得國際原油價格持續走高。

鑑於國際油價漲勢凌厲，經濟部推動油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，在價格來到30元至32.4元，上漲時，中油吸收25％漲幅，下跌時中油再回收；當價格達32.5元至34.9 元，上漲時中油吸收50％漲幅，下跌時中油回收50％。

就浮動油價公式估算，汽、柴油價格每公升原應各調漲0.5及0.6元，在中油依機制吸收1/4調幅後，汽油每公升少漲0.2元，只漲0.3元。

油價持續走揚，市場也出現許多怪現象，中油表示，最近網路社群出現「中油捷利卡」優惠出售的訊息，但目前「中油捷利卡」僅限至各營業單位辦理，並沒有對外銷售或提供特定廠商優惠紅利，消費者購買時務必小心查證。

(中國時報)