合庫推銀髮安養「四合一」信託

2018年05月21日 04:10 中國時報 朱漢崙 ／台北報導 ／台北報導

銀髮安養機構的「四合一」創新信託模式將問世。據了解，目前在以房養老業務市占率已超過45％的合庫，近來已經完成「四合一」創新信託架構，並將攜手中台灣的合勤建設首開創舉，將包括租賃權、不動產開發、預收款及安養等4種不同類型的信託，全部整合在該社區型安養機構的開發計畫裡，一旦該計畫完成，政府推展「安養機構社區化及在地化」的政策，應可望遍地開花。

目前已知，合庫與合勤建設將在今（21）日完成簽約，未來將興建安養機構的地點就在台中的烏日高鐵站旁，占地大約近千坪，而合勤的土地是向教育部承租，四合一信託當中的1項，就是「租賃權信託」，以保證使用目的絕對與銀髮安養有關。合勤建設本身即轉投資「合勤健康事業」，將負責安養機構落成之後的營運，而另1項的預收款信託，則用於雙向保障未來入住的高齡者一定能取得安養機構當初承諾的服務，以及安養機構能如期收到入住者的付款。

本身也是信託公會理事長的合庫金暨合庫銀董事長雷仲達，對此案的執行高度重視。雷仲達在合庫內部會議上指出，合庫投入安養信託、不動發開發信託等類型的信託業務已久，此次則是首度把個別類型的信託業務，在安養機構從向政府承租土地、到動工興建、到後續營運、到後續保障入住的高齡者以及安養機構營運的雙方權益等不同的階段，頭一次把4種類型的信託納入同一個開發案裡。

目前包括台塑、潤泰等企業集團，都有興建大型養生村，相對於財資力雄厚的大型企業集團，中小型企業或是有心加入安養機構興建的建商則更需要銀行的信託機制加持，如此一來將能號召更多的合資者或合作者加入，因此信託公會也指出，高度看好此案所帶動的示範效果。

(中國時報)