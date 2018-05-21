殘留放寬 百香果噴5種農藥

2018年05月21日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

食藥署將放寬百香果等29種作物9種農藥的殘留標準，主婦聯盟憂心將引發人體對農藥的「雞尾酒效應」。（本報資料照片）

近兩年常食用水果新增農藥項目、茶葉農藥殘留容許新增項目

一顆水果，到底要噴幾種農藥？食藥署去年才放寬木瓜、鳳梨、百香果等200多項民眾常食用的農產品農藥殘留容許標準，今年又將再新增29項農作物項目，一旦通過，光是一顆百香果，就至少有五種農藥。主婦聯盟憂心，同一樣水果使用這麼多種農藥，會產生雞尾酒效應，對人產生1+1大於2的傷害。

食藥署去年一月才正式公告，包括木瓜、番荔枝、鳳梨、紅毛丹、百香果、芒果、荔枝、龍眼等國內民眾經常食用水果，均放寬農藥「亞滅培」殘留容許值，共新增29種農藥用於253項殘留容許量。今年五月初又擬具「農藥殘留容許量標準」修正草案，增修訂安美速、賜滅芬、滅賜克等，共9種農藥用於29種作物類別農藥殘留容許量，經過兩個月預告期後，七月將上路。

食藥署再放寬9種農藥

根據草案，包含木瓜、香蕉、百香果、芒果、荔枝等民眾常食用的水果，將開放使用農藥「賜滅芬」殘留容許值，從過去不得檢出，將開放到可容許殘留1ppm，是日本0.5 ppm的兩倍。其中木瓜、香蕉、酪梨、龍眼去年分別新增使用「亞滅培」，今年則預計再增加「賜滅芬」；蓮霧去年已經增加氟派瑞，今年再增「賜滅芬」、「滅賜克」2項。

而百香果去年一口氣增加使用亞滅培、扶吉胺、凡殺同3項農藥殘留，今年也再增「賜滅芬」和「滅賜克」，等於一顆百香果，至少就要噴灑5種農藥。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，賜滅芬屬於低毒性、不會致癌，但滅賜克則屬高毒性，一旦食用超標，恐導致神經中毒，一位六十公斤的成人，每日不得超過1.2毫克。

主婦聯盟行政主任張玉鈴指出，一項作物用多種農藥會產生交互作用，即「雞尾酒效應」，尤其農民多喜歡A+B認為效果強，但選擇不同廠商的產品時，更容易發生相容性問題。

攝取總量 逾安全範圍

她表示，農作物使用「單項」農藥時，就算都不超過容許值，但若以一個人每日攝取到農藥殘留的「總量」來計算，早就已經超過每日容許攝入的安全範圍，國際皆以簡化農藥使用項目的研究，正是因為看到對人體的危害將會超過預期，政策應以農藥減半為目標。

食藥署則表示，食藥署只是核可，農藥種類皆為農委會認為，一種作物不只有一種蟲害，因此提出新增項目，若有疑慮等意見，皆可以在兩個月的評論期提出。

(中國時報)