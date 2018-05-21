大開農藥方便門 食安五環成口號

2018年05月21日 04:10 中國時報 鄭郁蓁

蔡英文總統甫上任即以食安五環為政策目標，要讓人民「呷安心」。但觀察這兩年來，卻不斷鬆綁開放農藥用於農作物的殘留標準，年年放寬新增用藥，開闢新藥，舊藥也不退場，顯然認為台灣民眾身體對蔬果中農藥殘留的承受力，更勝歐、美、日各國，要人如何心安。

因應氣候變遷，環境跟著改變，病蟲害也跟著「變型」，因此農藥勢必有更新的必要性，才得以維持農民生計與作物健康。

但政府對農藥開放的速度，卻是又快又多，近兩年，一口氣開放近三百多項農作物農藥使用殘留，與民眾期待的友善對待土地背道而馳。而在短時間內大福放寬農業殘留標準，怎能讓人不懷疑，食安五環不過是蔡政府喊一喊的競選口號？

再看為人民食安最後一道把關的衛福部食藥署，只管照單全收農委會提出的農藥開放明細，將分內工作限縮到只剩預告、公告，完全以農委會的立場執行開放，甚至放任國際相關研究不管，讓一項作物可使用多種農藥，卻不說明危害性，讓新、舊藥物皆在市面上流通，主管機關態度如此事不關己，顯然忘記身為食品安全把關的主管機關。

對消費者來說，農藥使用應越單純、越少越好，食材才能吃得安心，且對於農民及土地生態才能更友善；若新藥有其替換的必要，那麼應該有完整的影響性評估，而非只是一再的開放。蔡政府的食安五環，如果繼續如此放任下去，那是注定失敗的，必須採取嚴謹的態度，為民眾食安把關。

(中國時報)