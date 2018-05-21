大開農藥方便門 食安五環成口號

友善列印
中國時報

蔡英文總統甫上任即以食安五環為政策目標，要讓人民「呷安心」。但觀察這兩年來，卻不斷鬆綁開放農藥用於農作物的殘留標準，年年放寬新增用藥，開闢新藥，舊藥也不退場，顯然認為台灣民眾身體對蔬果中農藥殘留的承受力，更勝歐、美、日各國，要人如何心安。

因應氣候變遷，環境跟著改變，病蟲害也跟著「變型」，因此農藥勢必有更新的必要性，才得以維持農民生計與作物健康。

但政府對農藥開放的速度，卻是又快又多，近兩年，一口氣開放近三百多項農作物農藥使用殘留，與民眾期待的友善對待土地背道而馳。而在短時間內大福放寬農業殘留標準，怎能讓人不懷疑，食安五環不過是蔡政府喊一喊的競選口號？

再看為人民食安最後一道把關的衛福部食藥署，只管照單全收農委會提出的農藥開放明細，將分內工作限縮到只剩預告、公告，完全以農委會的立場執行開放，甚至放任國際相關研究不管，讓一項作物可使用多種農藥，卻不說明危害性，讓新、舊藥物皆在市面上流通，主管機關態度如此事不關己，顯然忘記身為食品安全把關的主管機關。

對消費者來說，農藥使用應越單純、越少越好，食材才能吃得安心，且對於農民及土地生態才能更友善；若新藥有其替換的必要，那麼應該有完整的影響性評估，而非只是一再的開放。蔡政府的食安五環，如果繼續如此放任下去，那是注定失敗的，必須採取嚴謹的態度，為民眾食安把關。

(中國時報)

殘留放寬 百香果噴5種農藥 茶樹農藥鬆綁 第1泡別喝了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。