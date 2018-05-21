茶樹農藥鬆綁 第1泡別喝了

茶樹用農藥新增「賽安勃」、「賽派芬」，後者致癌風險等級為C。毒物專家顏宗海建議，第1泡茶葉不要喝為妙。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

去年3月台灣擬獨步全球，開放農藥「氟派瑞」用於茶樹，引發立委狠批，在各界爭議後喊卡；沒想到今年茶葉的農業用藥捲土重來，衛福部食藥署悄悄預告將新增農藥「賽安勃」、「賽派芬」在茶樹上，後者致癌等級為C，即對於部分動物有致癌的風險。

根據食藥署5月初擬具的「農藥殘留容許量標準」修正草案，除了，增修訂農藥「安美速」在甘藍、馬鈴薯等共29種農作物；茶葉部分，也新增兩項「賽安勃」、「賽派芬」農藥殘留，前者從過去不能殘留，放寬至1.5ppm，是澳洲0.05ppm的30倍。

至於「賽派芬」則從不得殘留，一口氣放寬到20ppm，雖然低於日本的60ppm，然而，該農藥在世界衛生組織下的國際食品法典委員會，以及美國、歐盟、澳洲等，都是不得檢出，全世界只有日本開放使用。

根據食藥署資料顯示，「賽派芬」為致腫瘤等級C級，雖沒被美國環保署、國際癌症研究中心列入致癌清單，但致腫瘤性試驗報告資料顯示，會對雌大鼠具潛在致子宮腺瘤風險。

藍營立委陳宜民表示，新農藥作用的機轉，對人體影響都還沒有探討清楚，也沒有完整評估，食藥署不應貿然開放使用。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，致腫瘤等級C級，是指對部分動物有風險，但對人體還沒有相關致癌的證據。而賽派芬因為只有日本使用，毒理學的相關資訊很少，對人體有何影響了解有限。因此建議，民眾泡茶，避免農藥殘留，第1泡建議還是不要喝。

顏宗海表示，站在醫學的角度，農業殺蟲劑還是用得越少越好，主管機關站在為民眾把關立場，應該將標準提高，越來越嚴格才對，而不是每年一味鬆綁開放。

(中國時報)

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