2018年05月21日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京專訪 策畫： 謝錦芳 執筆、攝影： 黃菁菁 日本特派員／東京專訪 策畫：執筆、攝影：

旅日台籍作家東山彰良18日在東京獲頒渡邊淳一文學獎，新作《我殺的人和殺我的人》（暫譯）連奪日本3大文學獎。小圖為他以俏皮簽名向本報讀者問候。（黃菁菁攝）

東山彰良 日本得獎紀錄

旅日台籍小說家東山彰良，2015年以融合父親成長經歷的小說《流》，摘下日本文壇最高榮譽的直木獎，成為繼邱永漢、陳舜臣後，第3位獲得直木獎的台灣人。他的新作《我殺的人和殺我的人》繼奪得織田作之助獎、讀賣文學獎之後，本月18日獲頒渡邊淳一文學獎，同1部作品連續得到3個大獎，相當罕見。

東山在渡邊淳一文學獎的頒獎典禮上說：「我寫小說今年正好進入第15年，做夢也沒想到會成為作家，剛開始的我只是很單純想寫些有趣的故事，到現在也是如此並沒有變。」

評審讚到爆 好到無可挑剔

東山彰良的《我殺的人和殺我的人》獲渡邊淳一文學獎評審的一致好評。名作家小池真理子盛讚指出，「很難得有真的好到讓人無可挑剔的作品，無論從哪個角度讀，都找不出任何缺點，讓我忘了這是候選作品」。

直木獎的榮耀為東山彰良鋪了一條平穩的作家之路，現在他擔任老師、寫作之外，還成為電台音樂節目主持人。對於自己人生的巨變，東山彰良直呼，「真是個奇蹟！」以下是專訪摘要。

問：恭喜您的小說《我殺的人和殺我的人》得到渡邊淳一文學獎，連得3個文學大獎，與之前拿直木獎時的心情有何不同呢？

答：從來沒想過我寫的書會與任何文學獎有關，自從《流》得到直木獎後，我發表的作品常會得到某些文學獎，這本書比較特別，連續得3個獎，直到現在我都不敢相信會這麼順利！我寫作從沒期待過會得文學獎，得直木獎已是個奇蹟，我原本以為奇蹟應該不會再發生了！

問：《我殺的人和殺我的人》這部作品，花了多長時間寫？準備在台灣出版嗎？

答：這個小說是在網上連載，大概寫了半年。故事的背景是1980年代的台灣和現代的美國，描述4個台灣少年的青春故事，要讓讀者猜一猜，4個主角中哪1個會在30年後變成連續殺人犯。

我剛開始沒想好讓誰變殺人犯，寫一半突然覺得他們4個都可能變殺人犯，所以我寫了4種故事版本，編好每個人成為殺人犯後的故事，最後決定用我最沒想到的那個主角，突然感覺故事找到了重心。但因主角設定改變了，只好回頭修改之前的故事，雖很花時間，但我覺得是必要的。

愛電影《艋舺》羨慕打鬧青春

問：這本書的主角是不良少年，描寫許多場景都十分生動，那是您的親身體驗嗎？

答：這個故事中的主角都是我想像的，我自身沒有那樣的經驗，但就是因為沒有，所以特別羨慕那種跟朋友打鬧的少年時代。我覺得只要是男孩子多少都會有點羨慕不良少年的感覺吧，像《艋舺》那部電影我就非常喜歡。

問：書中描述許多台灣80年代的流行，還有當年外省、本省的情感交流和省籍衝突等，為何選這樣的題材？

答：為了寫這本書，我特地回台找資料，看台灣80年代流行什麼？發現跳霹靂舞跟我的印象吻合，所以寫進小說，我也研究布袋戲，家裡有很多霹靂布袋戲光碟，可是跟我小時看的不一樣。

盼引導讀者 看書後想來台

書中很多描述是我兒時的一些印象，我小時候住廣州街，當時中華路還有（省籍）分界線，很多父母不讓小孩跨過那條線。我從小就喜歡看電影，但當時大人說不能靠近紅樓等。這本書年底應會在台出中文版。

問：您的第1本小說《逃亡作法》就得獎，靈感從何而來？

答：來自描寫逃獄的電影《驚爆轟天雷》，那對我的第1部作品影響很大。我喜歡科幻，懸疑等題材也是受電影響，但我逐漸明白，電影能表達的與書不同，我現在寫作盡量寫電影無法表達，只能用書表達的東西。

問：您的小說很多台灣懷舊場景，為何會受日本讀者青睬呢？

答：喜歡我的書的讀者大多是老一輩的，他們有的在台灣出生，有的家人曾在台灣生活，他們很懷念台灣。最近台灣對日本而言也是一種風潮，大家越來越關注台灣，我希望讀者看了我的書後，會想去台灣看一看。

(中國時報)