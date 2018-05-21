台灣那些年…計畫寫祖父故事

2018年05月21日 04:10 中國時報 日本特派員黃菁菁／東京專訪

在台灣出生，在日本成長的東山彰良指出，台灣和日本都是他的故鄉，他對台灣印象最深的是在台灣度過7年快樂童年。他表示，走上寫作這條路，是為了養家活口，即使沒有得獎，也要堅持走下去。

問：台灣和日本對您成長影響哪邊大？

答：我5歲時移居廣島，後來一度回台灣，9歲時因父親找到在福岡西南大學教書的工作又舉家遷至福岡。我對台灣的印象就是孩提時在台灣度過的那7年，童年在台灣成長，對台灣印象蠻深的。住福岡時每年暑假都會回台灣，因此對台灣印象更多的是夏天，暑假是我最快樂的時光。

問：您認為自己有寫作天分嗎？從小父母有沒有特意培養您的寫作能力呢？

答：我從來不覺得自己有寫作天分，長輩也沒有特意栽培，小時候沒那麼喜歡看書，開始認真看書可能是出道以後。我住在日本超過40年，我在台灣出生，在日本成長，兩邊對我來說都是故鄉，不管是回台灣還是回日本都有回家的感覺。

我喜歡寫作，這跟自我認同也有關吧，我不太會把自己定位在某個國家或職業，要填資料的職業欄時，我覺得寫「作家」這兩個字對我來說很尷尬，還不如寫大學講師，感覺壓力不會那麼大，被初次見面的人問職業時，我大概也不會說是作家。

問：還會將台灣故事穿插作品中嗎？

答：我今年打算開始寫祖父的故事，可能用那個年代穿插些祖父的經歷，去編寫另一個故事。

問：可以透露一下這本小說的劇情嗎？

答：有部鈕承澤拍的電影叫《軍中樂園》，講金門砲戰的事，我可能會設定在那個年代，我想回台灣查資料後再著手寫。

問：您之前說最喜歡自己的作品是《黑騎士》，現在還是一樣嗎？

答：《黑騎士》還是我自己最喜歡的。黑騎士寫法不同，不是我操作故事發展，而是任由故事自行發展，一直到結束。這經驗讓我學到很多，如果把我的小說用作品分前後期的話，這部作品算是分水嶺。

問：請給有志成為作家的人一些建議。

答：我當時沒有選擇的餘地，寫作是為了養家活口，我也沒想到會有今天，可能還是要堅持。寫作對我而言是療癒的過程，是我很需要的東西。

(中國時報)