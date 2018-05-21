結緣伍佰樂團 寫作療癒人生

2018年05月21日 04:10 中國時報 黃菁菁 ） （執筆：

來自台灣的作家東山彰良2015年奪得直木獎後，一躍成為台日兩地名人，然而名作家光環並沒有改變他那兩袖清風的書生氣息。被問到不買車、不用手機的理由時，他輕描淡寫地說：「我覺得我沒有需要」。

時隔3年再次專訪東山彰良，他的穿著依然很輕鬆自在，聯絡約訪也都自己來，聊起天更像朋友般，百無禁忌地侃侃而談。

東山彰良早年想走經濟學者路線，在福岡西南學院大學取得經濟學碩士，又到吉林大學經濟管理學院攻博士。他說：「我大學畢業後在東京的航空公司工作1年，覺得自己不適合在東京生活，便想讀個博士到大學教書，但因博士論文一直沒寫成功，加上當時我已結婚生子，生活壓力越來越大，便放棄拿博士學位。」

讓東山彰良下定決心走寫作之路的，竟是與伍佰樂團的結緣！他透露，「2000年回台灣見到1位準備結婚的老友，她的新郎是伍佰樂團的鍵盤手，我認識他們之後覺得很羨慕，他們一直追求自己的理想和音樂，回想自己一事無成！」他說：「就在那1年12月的某個夜晚，我沒任何準備就開始埋頭寫小說，結果一直寫了3個月，後來完成我的出道作品《逃亡作法》。我之後就邊在大學當兼任講師邊寫小說。」

東山彰良還喜歡聽音樂、看電影，他自嘲說：「雖然嘗試學吉他，但沒有成功，唱歌也不行，我想可能我沒有音樂細胞吧。」然而人生的際遇就是如此奇妙，沒有成為音樂人的他，現在成為廣播音樂節目的主持人。

他說：「我在福岡有廣播節目，全九州的電台都能收聽到，每周我也在節目中介紹文學，聽眾可寫1千字小說或日記、隨筆、詩等寄來，我們會介紹好作品。」

對於未來，他強調仍會堅持寫作。他說：「我發現我就只會寫作，我不會投資理財，也不想管。我不需要很多錢，汽車、手機我都沒有，我只會買CD、買書，偶而跟朋友喝喝小酒而已。」

「我開始寫小說多少是為了生活，現在大兒子已大學畢業，小兒子快高中畢業，好像已可看得到出口，在經濟上沒那麼大的壓力了，所以我現在可以只寫我想寫的東西。像之前我不會寫愛情故事，但今後可能會有餘力去寫。」、「有機會的話，我很想在台灣住1、2年，可能在台北寫作吧。」

(中國時報)