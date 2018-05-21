調和歧見 文在寅搭橋川金會

2018年05月21日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

5月21-24文在寅訪美重點行程

韓國總統文在寅今啟程訪問美國，將於22日與美國總統川普舉行雙方首次一對一高峰會談。他此行主要目標在為川普與北韓領導人金正恩搭橋，期能拉近華府與平壤在北韓去核化方案的差距、調和彼此歧見，推動6月12日在新加坡登場的川金峰會獲致成功。

熱線通話交換意見

文在寅啟程訪美之前，昨先與川普熱線通話約20分鐘，就北韓最近連串態度大變的言行，深入交換意見，並商定持續密切磋商。觀察家指出，北韓在川金會前「臨陣翻臉」，令情勢丕變，如何確保川金如期會談、就北韓全面棄核達成協議，成為文川白宮峰會首要課題。而文川峰會前熱線通話，凸顯雙方迫切希望排除所有可能阻礙川金會的因素，促成川金會順利舉行。

文在寅預定22日上午會見美政府負責外交和安全事務的主要官員，當天中午與川普一對一會談，之後再舉行兩國總統幕僚與政府官員擴大會議。鑒於朝美對北韓去核化方案矛盾升高，文川一對一會談時間可能拖長。

商討半島和平方案

文川白宮峰會是雙方第四次峰會，也是第一次沒有其他人員陪同的會談。文在寅可能向川普轉述4月27日兩韓峰會談時，他與金正恩一對一談話內容。兩位領導人也將共同商討，北韓全面去核化與朝鮮半島永久和平的具體落實方案，還將研議如何保障北韓去核後會有「光明未來」。

話題聚焦去核協議

在朝鮮半島情勢趨向和緩、各界樂觀期待之際，平壤當局突然於16日藉口美韓「超級雷霆」聯合軍演「蓄意挑釁」，斷然取消原訂當天與南韓的高層級會談。北韓外務省第一副相金桂冠還強硬表示，美國若繼續強迫北韓單方面放棄核武，平壤當局不得不重新考慮「川金會」。

美《紐約時報》評論指出，2011年掌權後長期與世隔絕、未曾出訪的金正恩，過去兩個月兩度赴陸與大陸國家主席習近平會面，獲北京當局支持其「分階段、同步性」去核化方案，即平壤每落實一項去核步驟，美方須有相應獎勵措施。這與川普國家安全團隊的主張南轅北轍。據了解，美方力促北韓在6到12個月內迅速一步到位、全面去核，惟有北韓完成棄核目標，經濟上的好處才會源源而來。

(中國時報)