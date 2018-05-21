陸軍警民聯合艦隊 首巡南海

為強化南海主權，大陸軍警民聯合編隊首次巡邏西沙島礁。（摘自中國軍網）

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中國時報
／綜合報導
解放軍官兵在西沙全富島描摹主權碑，宣示主權意味濃厚。（摘自中國軍網）

雖然近年大陸與菲律賓、越南等國的南海主權爭議趨於緩和，但大陸解放軍仍舊不放鬆對南海主權的強化。大陸日前首次展開軍艦、海警船與地方執法船聯合巡航行動，歷時5天4夜，巡邏南海西沙群島。大陸軍報報導稱，此行不僅驅趕外籍船10多艘，更在西沙全富島「描摹主權碑」，有效守護海洋權益。

大陸解放軍報報導指出，此次是首度由海軍艦船、海警船及地方執法船等不同任務艦船進行的聯合巡邏，然而各種艦船的溝通方式如口令、術語都不盡相同，給聯合巡邏帶來極大考險。最終經不斷協調、反覆溝通，編隊才能密切配合。

報導稱，在此次聯合巡航期間，編隊共發現並查證各類船隻40多艘，驅趕外籍船10多艘，有效維護了海洋權益。

海上編隊指揮員關建軍表示，編隊分段聯巡時，軍艦、海警船、地方執法船分赴3個不同方向巡邏，確保一旦發現情況有異常，可依照各權限和職責分工，盡速前赴處理。假如發現外籍軍艦，軍艦可立即應對；外籍漁船侵漁侵權，海警船可以執法；大陸漁船非法捕撈，地方執法船則前去執法。

他說，「這就好比過去是『一根手指用力』，如今是『攥指成拳』，軍警民聯合巡邏，聯防聯控效益更高，執法範圍更廣。」

報導稱，此次「軍警民聯合編隊」巡航行動，編隊人員還對西沙各島礁進行實地巡查，對比交流軍地島礁建設、管理和海洋環境保護經驗。

報導還提到，在全富島上，關建軍和三沙市副市長陳儒茂帶頭描摹主權碑上「中國」兩個大字。關建軍說，「每描一筆，都感到神聖無比，建設強大穩固的現代邊海空防，共同守護好祖宗海，離不開軍地協力，扛起這如山使命是責無旁貸。」

(中國時報)

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