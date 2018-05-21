轟6K永興島演訓 美批破壞穩定

2018年05月21日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

南海紛爭近日再起，近日大陸解放軍編組轟6K等多型多架轟炸機，首度飛赴南海永興島進行起降演練，亦為大陸將這一重要國際航道必經水域加碼軍事化的最新進展。只是此舉也令美國大為光火，美國防部發言人羅根昨批評大陸此舉會破壞南海區域的穩定。

美國國防部發言人羅根昨在聲明中表示，「我們已經看到這些報導。中國繼續將南中國海有爭議島礁軍事化只會加劇緊張局勢並破壞該地區的穩定。」

大陸空軍18日晚間發布，飛抵南海參與演練的轟6K，當天從南方某機場起飛，完成對海上目標的突擊訓練後，再飛赴南海某島礁機場進行升降訓練。解放軍雖無透露此次訓練具體地點，但包括多家港媒、陸媒從曝光的畫面和圖片都一致認為，此次轟6K是在設有3000公尺長跑道的永興島進行升降。

美國之音也報導，總部位於華盛頓的亞洲海事透明倡議專家也研判，地點是在有主權爭議、且是大陸於西沙群島最大的基地永興島。

轟-6K轟炸機又稱「戰神轟炸機」，航程可達8000公里，作戰半徑超過3000公里。在永興島的起降意味著大陸已將整個南海覆蓋在其轟炸範圍之下。大陸空軍宣稱，此次訓練提升了「全疆域到達、全時空突擊、全方位打擊能力」。

新任美軍太平洋司令部司令戴維森最近警告，大陸目前幾乎足以掌握了對南海的控制。他在提交給美國參議院的書面證詞中表示，大陸或利用在南海建立的軍事基地來挑戰美國在該地區的存在，並能輕易擊敗其他主權聲索國。他更稱，美國只有使用「武裝衝突」才能徹底阻止大陸控制南海。

(中國時報)