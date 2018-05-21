5國將會商 促川普回心轉意

歐盟能源執行委員卡尼特（右）正在伊朗德黑蘭訪問，昨日與伊朗副總統卡蘭塔利會晤。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普8日宣布退出2016年6強與伊朗簽署的核子協議並準備重啟對伊朗的經濟制裁，此舉不僅讓法、德等歐洲盟國大為不滿，也讓歐美已因貿易摩擦而緊張的關係更加緊繃。

目前6強中的德、法、英、俄、陸等5強正積極挽救伊朗核協議，預計本周在維也納會晤，商議如何向伊朗提供協助，換取伊朗保證不重啟彈道飛彈計畫。已知美國確定不與會，伊朗則持觀望態度，等挽救核協議的努力有了具體成果再決定去留。

伊核協議被德法英視為重要外交成就，美國若重啟對伊朗經濟制裁，將嚴重影響投資伊朗的歐洲企業，因而引起歐盟強烈不滿。歐盟18日決定推出4招反制措施，不僅保護歐洲企業在伊朗的經濟利益，也彰顯維護伊朗核協議的決心。至於成效如何，以及是否因此波及後續歐美的鋼鋁關稅談判，仍須時間驗證。

其中1招是決定啟用「阻斷法令」（Blocking Statute），保護歐盟企業不受美國制裁影響。阻斷法令1996年生效，根據規定，美國若對他國制裁殃及歐盟企業，涉事的歐洲企業無需遵守美國制裁規定。擺明在與美國唱反調。

由於自身經濟利益乃至中東局勢與伊朗情勢息息相關，歐盟對履行伊核協議一直態度堅決，並積極拉攏大陸、俄羅斯等簽署國，共同捍衛伊核協議。

針對川普抨擊核協議存在漏洞，未將伊朗停止開發彈道飛彈、停止對中東地區武裝組織提供援助等納入核協議，5強希望能在既有的協議中新增川普這些要求，以此說服川普，不要退出核協議。

(中國時報)

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