無照保母抓狂 1歲女全身傷

連姓女子的1歲女兒疑遭廖姓保母虐待，導致頭部與身體有多處瘀青及掌印，連女將照片拍下後，20日凌晨到派出所報案。（翻攝自當事人臉書）

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中國時報
╱基隆報導
疑似施虐女童的廖姓保母，已被傳喚到案說明。（翻攝自當事人臉書）

惡劣保母！基隆市連姓媽媽把1歲大的女兒託給無照的廖姓保母照顧，不料19日將女兒接回家中，發現女兒滿頭瘀青，且全身都是紅色的掌印及傷痕，追問下得知是廖女所為，氣得到派出所報案，並控告廖女傷害罪；警方聯繫廖女到案說明，全案朝傷害罪嫌偵辦。

辯怕孩子餓才失控

33歲的連女在臉書PO文表示，花錢請的保母卻失控虐待小孩，要是沒發現不就算她倒楣？如果發生更嚴重的意外，保母要怎麼對她交代，又有哪個媽媽能夠接受？她一定要提告，並附上多張女兒被打傷的驗傷照片，照片上清楚可見女嬰頭上有多處瘀青，全身也有好幾個暗紅色的掌印及傷痕。

也有其他兒童受虐

「沒職業道德的保母！」連女指控，當初廖女說好聽話要她放心，最近因她工作比較忙，沒想到才過1個禮拜，接回女兒後，發現女兒全身都是傷，另外她也PO出與廖女的Line對話，指控廖女，「別忘了妳是沒有執照的，我是可以告妳的！」

而廖女則在Line回覆連女聲稱：「對不起，是我不對，我失控害孩子受傷，我不知道那麼嚴重！」廖女還說，她比較心急，因為孩子不吃東西，怕孩子餓才會失控，承諾不會再讓孩子受傷，如果不給她照顧，願意退錢給連女。

隨後，連女將孩子受虐的狀況告訴朋友，豈料友人也說，兒子也曾讓廖女帶過，廖女邊幫孩子洗澡邊破口大罵、嘶吼，導致小孩有一陣子悶悶不樂，甚至感覺有自閉症，且廖女家中還充滿著菸味，行徑十分誇張。

警方調查，連女今年4月將女兒託給廖女照顧，19日接女兒回家，發現女兒頭上有3道瘀青，身上疑似有被條狀物毆打後的痕跡，在20日凌晨3時許到大武崙派出所報案，並持驗傷單控告廖女，經查廖女沒有前科，目前已傳喚廖女到案說明，全案將以傷害罪偵辦。

(中國時報)

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