酒駕超速闖紅燈 工人撞死孝女

2018年05月21日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市21歲莊姓男子20日清晨酒駕，超速闖紅燈撞上趕赴國中會考考場的北門農工劉姓女職員，劉女慘遭撞飛15公尺、全身多處骨折死亡，莊男酒測值高達0.51毫克，莊供稱18日晚間喝了1公升高粱，警方依公共危險、過失致死罪嫌將莊送辦，檢察官訊後諭令莊以10萬元交保。

家住七股的莊男，在桃園擔任化學配管工人，18日晚上放假返回台南，徹夜喝了約1公升高粱至翌日早上，19日晚間再到中西區KTV與朋友唱歌，20日清晨7時先載友人回永康住處再返家。莊男行經台江大道、北安路口時，超速闖紅燈撞上31歲劉姓女騎士。

劉女被撞飛至15公尺外的台江大道西向東機車道，當場死亡，機車被拖行約60公尺才煞住，車體粉碎，嚇壞路口駕駛人。有民眾將行車紀錄器影片PO上網，引發網友撻伐，毫髮無傷的莊男供稱不清楚怎麼會撞到人，對於喝酒肇禍表示後悔。

未婚的劉女在北門農工實習處工作3年，工作認真，1年多前從書記晉升管理員。北門農工校長張福祥表示，劉女20日清晨還在學校Line群組內討論試務工作，不料，卻在趕赴學校途中出意外，同事乍聞噩耗都難以置信，悲傷不已。

劉母趕到事故現場，見到才出門10多分鐘的女兒，已經成為冰冷屍體，當場放聲大哭，劉父到派出所確認女兒死訊時泣不成聲。劉父說女兒孝順乖巧，先把女兒後事辦好，再來追究肇事者責任。

莊男無前科，雖然辯稱18日有飲酒、19日則未喝，但是警方認為隔了24小時，酒測值竟仍高達0.51毫克，對其說詞持保留態度。台南地檢署檢察官相驗劉女遺體後，確認劉女全身多處骨折，休克死亡，訊後諭令莊男10萬元交保。

(中國時報)