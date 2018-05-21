「年輕人在哪？」恆春8旬醫師執刀

8旬醫師許志新為病人執刀時，背彎得比平常角度更大，令恆基院長陳志成感嘆不已。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

「國境之南」的恆春醫療問題，始終是當地人的痛！恆春基督教醫院院長陳志成日前在臉書PO文，貼出院內8旬「阿公」醫師彎腰執刀的畫面，感嘆說「是什麼樣的精神讓1位80多歲的外科醫師，在晚上10點還佝僂身軀在急診幫病人縫合傷口？」

陳志成說，這位滿頭白髮、彎腰治療病人的醫師，是恆基人暱稱「阿公」的許志新醫師；「阿公」在恆基行醫逾10年，只要醫院有需要，從不推辭，從早上7點門診開始，到晚上10點的急診，總是看得到他穿梭在醫院的身影；他就算身體不舒服，只要知道門急診缺醫師，就趕來看診，大家屢勸他多休息，但「阿公」都說「病人有需要，就要先滿足病人需要」。

陳志成透露，「阿公」多次說他老了，要趕快找年輕醫師接棒，但在年輕醫師還沒來前，他還是會留下來堅守崗位。

陳志成說，目前恆春半島所面對的醫療問題是，即使有年輕醫師加入，一旦公費年資期滿，就立刻申請調職，甚至辭職；恆春因地處偏遠，醫師往返不便，進修學習機會也受限，而且病患少，無法施展所學，因此，願留在恆春的醫師就成為當地的寶。

以恆基為例，院內醫師年齡普遍偏高，超過80歲以上就有3人，也不乏70幾歲卻願意領著比行情低的薪水、漏夜值班，曾待過台大醫院、屏基、嘉基的陳志成苦笑說，以恆基值班醫師年齡平均年齡62歲來說，50多歲的他，只能算是年輕人。

陳志成感嘆，「阿公」的白髮在手術燈的照射下很像一盞燈，點亮半島黑暗的角落，樹立醫療的典範，指引年輕人行醫的方向，但看著恆春醫師高齡化，陳志成不禁想問，「願意來恆春服務的年輕醫師，你在哪裡？」

(中國時報)

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