當妻面硬摸幼女胸 還跪兒求原諒

2018年05月21日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

新竹縣張姓水電工，被控2014年間撫摸12歲女兒胸部猥褻，張雖否認犯行，但高院發現張事後找兒子配合說法，並曾向兒子下跪求情，但張男兒子仍「大義滅親」，指證他曾在父母房外聽到母親要妹妹「妳就讓他摸嘛」，甚至被害人也指控爸爸當著媽媽面前摸她，不採信張辯詞，依強制猥褻罪判張男3年4月徒刑，本案可上訴。

張男被控於2014年1、2月間，在家撫摸小六女兒胸部猥褻，事後被害少女在臉書PO文發洩情緒，經老師追問下，才說出遭父親猥褻。

高院審理時，張男稱他測謊過關，否認犯行，強調很愛女兒，不可能做這種事，且如果真有此事，為什麼女兒不向母親求助？但是張男兒子及其女友作證，狠「打臉」父親；兒子女友表示，她曾經聽聞被害人質問張男「你很色耶」，張男竟也承認「我本來就很色」。

張男兒子證稱，他有次在門外，看到妹妹、爸媽在房間，他聽媽媽向妹妹說「妳就讓他摸嘛」。被害人則說她有跟媽媽說，但爸爸卻當著媽媽的面繼續摸她胸部，嚇得她一直閃躲。

高院發現，張男夫妻事後曾找兒子，教導他在檢警偵辦時配合說法，還當面向兒子下跪請求原諒，質疑張若無猥褻女兒逆倫，何需向兒子下跪求情，並一再找兒子謀求解決方式。

高院認為，張身為父親，應盡責保護、教養，卻為逞私欲，違背倫常，對幼女猥褻，致被害人長期內心煎熬，還不知反省，在檢警偵查時多次指示兒子配合其說詞，混淆事實，犯後態度不佳，判刑3年4月，本案可上訴。

(中國時報)