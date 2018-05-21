罰不怕 無照攤販大軍竄全台

2018年05月21日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

滷味、窯烤pizza、手作小物，多元化攤販已成台灣特色街景，行政院主計處統計，全台共31萬攤位，年營收高達5500億，北部就有12萬攤，居全台之冠，南部及中部也各有10萬及8萬多攤，但合法攤商寥寥可數，衍生的治安、交通、衛生等問題，亟待解決。

「黑數」難以估計

以北市為例，全市攤販數量逾3萬，領有營業許可證者僅1573攤，即每100攤中僅約5攤合法，即使加上3480攤列管攤販，合法數也只有1成；合法攤商以萬華區463攤最多，其次大同區389攤、松山區205攤，信義、南港、內湖等區不到10攤，四處流竄的「黑數」難以估計。

做合法生意有這麼難？攤商指出，因自1984年起，攤商管轄從警察局移交各縣市政府，成了「警察管無照，市場處管有照（公有市場）」，但營業許可證當初是用於救助弱勢的臨時救濟手段，讓民眾免於被警察取締，因此申請條件嚴苛，對象以低收、身障者或1984年前領證者為限。

攤商：申請門檻高

最嚴苛的條件在於擺攤須取得周邊全部地主同意，但烹飪油煙、噪音、環境髒亂等，住戶避之唯恐不及，共存共榮如同天方夜譚，導致成功申請數連年掛蛋，間接影響稅收，這也讓部分攤商大嘆：「不是不想安心做生意，是被逼得不得不非法！」

除了申請門檻高外，關鍵原因之一還包括要求攤商「定點定時」，對於「逐人潮而居」的攤販來說，合法資格反成賺錢阻礙，北市市場處攤販科長楊忠誠直言，賠錢生意沒人做，擺攤成本低或免租金，即便遭到開罰仍有賺頭，導致流動攤商無法根絕。

此外，擺攤成本低、時間彈性，平均年營收破百萬，扣掉場地租金，每月利潤仍有3萬以上，由於高等教育普及，「博士雞排」、「台大蚵仔煎」等高學歷創業者比比皆是，擺攤不再是中老年人專利，吸引愈來愈多年輕人加入搶食大餅。

(中國時報)