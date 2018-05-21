輔導代替杜絕 創新文化商機

友善列印
中國時報

攤販不但是台灣專屬特色街景，更是吸引國外遊客的一大亮點，但諷刺的是，依現行法令檢視絕大多攤販都是非法擺設，政府與攤商間不應是「貓抓老鼠」的遊戲，如何以輔導代替杜絕，創造出攤商、住戶與遊客三贏局面，成為政府須嚴正思考的課題。

油煙、嘈雜與環境髒亂，是多數人對於攤商的既定印象，住戶往往拒絕夜市在自家樓下，如北市師大夜市、新北永和樂華夜市因緊鄰住宅區，當地住戶在大樓外牆掛上「夜市退出住宅區」、「攤販賺錢住戶痛苦」等標語，雙方勢不兩立，抗爭事件層出不窮，也一再衝擊觀光形象。

然而，住戶與攤商共存並非不可能的任務，以樂華夜市為例，曾遭最高行政法院撤銷營業許可，一度面臨存亡之秋，在網友發起「搶救樂華」活動，加上自治會提出各項改善措施、派員挨家挨戶與住戶溝通後，終於在去年4月重新取得合法營業許可。

政府也扮演關鍵角色，以輔導與監督之姿介入居中協調，協助雙方取得共識，成功讓樂華夜市成為新北優質商圈，成功打造攤商、住戶與遊客三贏局面。

此外，不同於以美食為主的夜市，近年興起以骨董、手作物及小農商品為主的特色市集，如台北四四南村、台中小蝸牛、高雄入船町手創市集，帶來新文化商機，自主管理模式值得借鏡。

(中國時報)

罰不怕 無照攤販大軍竄全台 兼差賺外快 幾家歡樂幾家愁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。