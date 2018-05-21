輔導代替杜絕 創新文化商機

2018年05月21日 04:10 中國時報 吳堂靖

攤販不但是台灣專屬特色街景，更是吸引國外遊客的一大亮點，但諷刺的是，依現行法令檢視絕大多攤販都是非法擺設，政府與攤商間不應是「貓抓老鼠」的遊戲，如何以輔導代替杜絕，創造出攤商、住戶與遊客三贏局面，成為政府須嚴正思考的課題。

油煙、嘈雜與環境髒亂，是多數人對於攤商的既定印象，住戶往往拒絕夜市在自家樓下，如北市師大夜市、新北永和樂華夜市因緊鄰住宅區，當地住戶在大樓外牆掛上「夜市退出住宅區」、「攤販賺錢住戶痛苦」等標語，雙方勢不兩立，抗爭事件層出不窮，也一再衝擊觀光形象。

然而，住戶與攤商共存並非不可能的任務，以樂華夜市為例，曾遭最高行政法院撤銷營業許可，一度面臨存亡之秋，在網友發起「搶救樂華」活動，加上自治會提出各項改善措施、派員挨家挨戶與住戶溝通後，終於在去年4月重新取得合法營業許可。

政府也扮演關鍵角色，以輔導與監督之姿介入居中協調，協助雙方取得共識，成功讓樂華夜市成為新北優質商圈，成功打造攤商、住戶與遊客三贏局面。

此外，不同於以美食為主的夜市，近年興起以骨董、手作物及小農商品為主的特色市集，如台北四四南村、台中小蝸牛、高雄入船町手創市集，帶來新文化商機，自主管理模式值得借鏡。

(中國時報)