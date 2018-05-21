兼差賺外快 幾家歡樂幾家愁

2018年05月21日 04:10 中國時報 葉書宏 、 馮惠宜 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

前往夜市擺攤的兼差客，入行原因都是為了多賺點收入，但擺攤有賺有賠，雖然有些兼差客發一筆小財，但也有人不敵虧損早已收攤，有些則咬牙苦撐，這種額外薪水並不如想像中好賺。

白天在貿易公司當會計、晚上在中和興南夜市擺攤賣「韓國飾品」的36歲賴小姐說，7年前在朋友建議下於夜市租攤位，飾品都是親自到韓國挑選，當年只是想「賺機票錢、旅費，可以免費再去多玩幾次！」但隨著網路代購服務興起，生意愈來愈差，還好是向朋友承租店面外騎樓，友情價加上不收水電費才撐得下去。

原在中部休閒農場、妖怪村唱民歌的張嵩斌（阿曼），8年前利用周六、日到台中環保市集兼職擺攤賣茶葉，收入好時，賺得比當民歌手還多，但近年景氣差，不但歌手小費沒以前多，連常買茶葉的老客戶消費也趨保守。

49歲陳小琳8年前失業後，先在環保市集擺攤賣麵線糊，1年後到營建工司當會計，但薪水微薄，加上景氣始終沒好轉，周休二日只好繼續到環保市集擺攤，賣雜貨貼補家用。

白天是電腦維修工程師的楊家瑋，5年前開始在夜市或鬧區擺攤，因多元手機殼、貼膜等深受年輕朋友熱愛，當時月收入近10萬元，比白天工作薪資多1倍，但現今四處都有手機周邊商品、貼膜及維修店，商品同質性太高，幾乎每家店都削價競爭，雖然榮景不再，但他還是持續擺攤賺外快，「能多一點額外收入，何樂不為？」

(中國時報)