青農培育一條龍 招手國中生

2018年05月21日 04:10 中國時報 許素惠 、 胡健森 、 潘建志 、 鐘武達 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣農業人口老化、農村缺工問題日益嚴重，農委會和教育部聯手培育青農與新農，祭出多項利多措施，包括4年學費全免的農業經營公費生、諸多縣市同步推行大糧倉計畫、農業教育向下扎根等，盼能吸引新世代邁入從農第一步。

大糧倉計畫堪稱為新農和青農量身打造的新農業模式，有別於過去農民單打獨鬥模式，由政府畫定專區施設周全農業設施，降低農業新鮮人資金投入的壓力，聚焦發展有機農業，宜蘭、雲林等縣市都入列，後者尤其廣大，近200公頃面積將是全台最大有機專區。

立委蘇治芬爭取2300萬元，在雲林推動農業人才的「3X3+4攜手計畫」，由虎尾科大串連虎尾、北港、西螺3所國立農工高職，引入業師銜接各國中，將農業專業養成往國中扎根，形成「農業一條龍」教育，培育理論實作兼具的新一代農人，也讓農業人力回流並永續發展。

計畫主持人、虎尾科大生物科技系副教授戴守谷說，「3X3+4」就是國中3年、高職3年、大學4年，讓學生從國中就確立未來職涯方向，高職及大學則在農場學習。

全國及雲林縣農業經理人協會理事長謝萬來、余明澄，暖溪農場主張進昌、誌寶農場主李文寶、雲林縣精緻農業生產合作社監事王子峰等農業師傅，都畢業於雲林農民大學，已成為業師加入農業幼苗培育行列。

授課內容從花生、小番茄、水稻、芭樂、文旦等蔬果到蘭花培養、雜糧與裡作等都有，有設施栽培，亦有露天種植，包含栽種、肥培管理、行銷及發展趨勢，雲林目前已有元長、褒忠、西螺、古坑等10多所國中技藝教育加入該農業職群計畫。

戴守谷說，雲林是試辦的領頭羊，虎尾科大將於108學年度增設農業經營學士學程，網羅跨領域師資，縣內3所國立農工也將在今年首次辦理農業特色招生，未來約7成學生可由獨立招生升上該校念農經。

嘉義大學自104學年度起獨立招考農業公費生，且名額逐年增加，農委會今年將擴大在屏東科大、宜蘭大學及彰化明道大學招收農業經營公費生，4年學費全免，但畢業後得實際從農至少4年，盼有更多年輕人投入農業。

(中國時報)