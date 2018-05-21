農二代接棒 理論、實務並重

2018年05月21日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 葉書宏 、 林欣儀 、 潘建志 ╱綜合報導 ╱綜合報導

年輕人真的不願投身農業嗎？國立中興大學農資學院院長陳樹群不以為然地說，興大農業相關系所多達22個，若論真正回到基層、拿鋤頭耕田的人當然少，但學生畢業後從事農業相關管理、研究或規畫者並不少，興大推動農業培育計畫，提供農家第二、三代及對農業有興趣的年輕人修業，也已見成效。

陳樹群說，為解決農業人力缺口問題，興大近年透過特殊選才方式，提供務農家庭第二、三代進入農業相關科系就學，畢業後得以返家務農；另開設農場場長管理學分班，讓對農業有興趣的學生修習課程，並與國內外大型農場合作，提供學生實習或畢業後就業機會。

另外，屏東科技大學農業相關系所畢業生，畢業後從事農業相關產業比例非常高，104學年度74％，105學年度更達79％。

吳堅銘和謝美蓮夫婦都是屏科大農園系畢業，吳堅銘家中原本就經營「銘泉農場」，退伍後馬上返家和父親學習管理農場，10年前接下棒子，謝美蓮則曾擔任公務人員10年，也辭掉公務員和先生一起打拚經營農場，2人都說屏科大農園系的課程理論與實務並重，不僅讓他們更有效率經營有機農場，因此更樂在從農。

學的不是農業，但台南市學甲區新農人吳明哲因從小跟著阿公種田，從不曾忘懷兒時生活，甚至退伍後到統一企業應徵時，就定下「40歲退休返農」的人生目標，如今租地搭建溫室種植玉女小番茄，並在台南市農業局協助下，打入全聯開設的「農家直採」專區，在全台15家指定門市，以自有品牌「志佳園」上架，加上網路行銷，5年內營業額從8萬元成長到近8倍，他笑說：「雖然很累，但成就感絕不是當上班族所能比擬。」

(中國時報)