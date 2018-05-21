雙北電動公車 20輛年底上路

2018年05月21日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市規畫純電動公車路線，10月將有12輛車投入營運，不過仍挨轟太少，北市府今年祭出新誘因，將原有每車150萬購車補助，改為1公里5元的里程補助，跑愈多、補愈多。方案推出後，大都會客運率先申請20輛，台北客運也計畫在新北市推出20輛，將鎖定運量較高的幹線公車路線汰舊換新，預計年底雙北可再各添10輛電動公車。

雙北市過去都曾試辦電動公車，不過因成本較柴油車高、車輛妥善率不佳，最終都黯然收場。2017年北市雖編列3000萬補助，但業者不敢貿然投入，申請仍掛零，直到年底北市規畫「木柵動物園－松山車站」純電動公車路線，由欣欣客運得標，正籌備12輛電動公車，準備10月上路。

成本較柴油高 推行不易

北市公運處綜規科長朱宸佐表示，目前每輛電動公車價格900萬到1200萬元，業者購車最高可獲中央500多萬補助，北市府最高補助150萬元。為了增加誘因，北市今年將購車補助改為里程補助，跑1公里補助5元，鼓勵業者購車後多上路，避免擺著不營運。

跑愈多補貼愈多

朱宸佐補充，以每輛車每天跑150公里計算，營運6年可獲164萬補助，營運8年則超過200萬，跑愈多補貼愈多，市府已編列4年2.6億預算試辦，目標每年補助100輛電動公車，補助無上限。新方案5月公告業者後，大都會客運提已出20輛申請，送往交通部等待核定。

大都會、台北客運總經理李建文強調，除了大都會客運在台北申請，台北客運也向新北申請20輛，均是既有車輛汰舊換新，確切路線還未定，不過都會鎖定運量高的幹線公車，目前正在申請階段，預計年底雙北各先上路10輛車，明年再各推10輛。

他說，北市推出里程補助後，激勵業者購車更注意車輛品質，確保可跑5年以上，未來還盼補助再進化，能進一步訂定電動公車運價，若搭得人愈多，補助款愈多，會讓業者更有信心在最好的路線引進電動公車。

(中國時報)