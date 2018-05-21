520我愛你 新人登記在一起

2018年05月21日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 呂筱蟬、／桃園報導

5月20日諧音我愛你，對新人來說浪漫又值得回憶。桃園龍潭戶政事務所20日有13對新人辦理登記，其中吳昱瑋與蔡立芸愛情長跑11年結婚，笑說愛情仍然保鮮，就是雙方彼此的包容與體諒。另一對吳添星及黃文琳則是交往半年就登記，表示因為已有愛情結晶，準爸媽將喜迎寶寶。

11年感情 決定走更遠

吳昱瑋是研發工程師，蔡立芸則在會計事務所上班，2人是高中同學，一路走來感情始終如一。蔡立芸說，談戀愛時另一半不僅是情人，也是最好的朋友，懂得拿捏相處時的態度，適時的關心與體諒，感情就能長久。

吳添星及黃文琳都吃素，2人舉辦素友團活動時結識，吳添星笑說，與老婆交往半年登記不算快，因為爸媽認識3個月就閃電結婚，有了老婆和小孩生活有意義又有目標，選在520登記留下難忘的印記，未來要更努力工作給一家人幸福。

八德區戶政事務所20日也搭上520日結婚潮，主任王瓊慧表示，今年除了加派人手打造溫馨環境，讓來登記的新人留下美好回憶，也贈送新人象徵「好孕到」的金鏟子及玫瑰花，鼓勵新人增產報國，截至昨天中午共有27對新人到場登記結婚。

女大男8歲 情牽一生

台灣籍的顏宏文，和在日本旅遊時遇見的日本女孩吉武優子，2人靠LINE傳情，交往8個月就決定攜手一生，2人昨天也到八德戶政事務所登記。30歲的洪嘉賢和38歲的徐愛菱雖然是姐弟戀，但洪嘉賢對徐愛菱的貼心和無微不至讓她很安心，無話不談與默契超越年齡差距，讓僅交往半年的兩人就決定訂下終生。

(中國時報)