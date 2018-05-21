公益路跑 3000人共襄盛舉

2018年05月21日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

弘道老人福利基金和彰化縣政府等，共同舉辦「愛愛老寶貝 弘揚孝道」吸引3000民眾扶老攜幼，跑出健康、跑出愛，彰化縣肢體傷殘協進會坐輪椅的夫妻檔也一起參加。（吳敏菁攝）

溫馨五月天！彰化縣政府和中華體育發展協會等舉辦「愛愛老寶貝、弘揚孝道」公益路跑，吸引3000民眾扶老攜幼一起跑出健康、跑出愛；花壇中口社區也舉辦義剪，小天使們紛紛將一頭秀髮捐出把愛送到病房，鼓舞癌症病童勇敢與病魔搏鬥。

身障朋友 踴躍參與

參加路跑年紀最長是福興鄉外埔社區89歲陳研阿公與86歲的陳洪梅阿嬤。兩人都曾中風，兒子陳忠正積極協助父母復健，鼓勵父母走出家門，這次路跑3公里，陳忠正帶著1家3代陪伴父母走完，開心表示「原來不遠！」

福興鄉日新國小老師曾承諾要報名路跑，讓學生有個難忘的畢業禮，馬拉松報名費不便宜，這次捐發票就可以，號召師生和家長73人參加跑出愛的畢業回憶。

彰化縣肢體傷殘協進會為鼓勵身障朋友走出家門與心門也號召報名。48歲的鄭永雄與太太陳盈霓皆因小兒麻痺以輪椅輔助行動，鄭永雄早年熱衷輪椅馬拉松，投入輪椅籃球運動推廣，520這天愛相隨一起用電動輪椅完成這場愛的路跑；完賽後，他跟老婆說聲「我愛你」，感動全場，並且鼓勵大家不要放棄走出家門參與活動。

花壇義剪 捐髮助癌童

花壇鄉中口社區發展協會，則在20日舉辦捐髮活動。年紀最小6歲，奶奶說有家族性癌症案例，從爸爸、哥哥、姊姊和姊姊的媳婦都因癌症過世；媽媽說孩子出生後就開始留髮，相約長髮捐給癌症兒童，小朋友理解這是好事，從來沒說要剪短。

小妹妹生平第一剪很捨不得，但想到可以幫助別人，還是超開心；很多人在美髮師執剪下落髮送給秀傳醫院癌症資源中心，鼓舞勇敢抗癌直到恢復健康。

(中國時報)