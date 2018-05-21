5／20非吉日 結婚佳偶少一半

2018年05月21日 04:10 中國時報 林宏聰 、 莊哲權 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

520諧音「我愛你」，往年都有大批愛侶搶這天登記結婚，今年因5月20日並非農曆吉日，各地登記結婚人數皆比往年同日少，高雄僅200多對、屏東27對、台東3對登記，起碼折半，但仍有百無禁忌的新人選這天結婚曬恩愛。

枋寮戶政 一對都沒有

高市民政局統計，這幾年520都有400多對新人登記結婚，日子好記又好兆頭，尤其去年2017年5月20日諧音「愛你一起我愛你」更浪漫，超過500對愛侶爆量登記，但今年520僅200多對登記。

屏東縣520登記結婚共27件，其中屏東市戶政事務所有10對新人登記結婚，相較去年30件，足足少了三分之二；屏縣府民政處戶政科長黃耀德指出，或許農曆並非適合嫁娶的「大日」，枋寮戶政甚至「槓龜」，1對都沒有。

台東有3對新人登記，職業軍人胡志興與妻子小乖去年520認識，1年後在友人見證下結婚，並在戶政事務所貼心準備好的愛情宣言板上留下愛情宣言。

「哇，我們是夫妻了耶！」與老公胡志興在在結婚證書上簽字後，小乖一副難以置信的幸福感覺，這對新人都是原住民，問兩人要生幾個孩子，胡志興搶快回答：「8個！」

「正四廢」日 磁場不穩

台東戶政事務所表示，去年520登記結婚有8對，今年雖只有3對登記，戶政所還是準備愛心便利貼、傳情袋等小禮物。

高雄元貞初衷易經推廣中心執行長高煜霖指出，20日是民俗上「正四廢」日，是最強的節氣轉換點，也是陰陽交換點，因磁場不穩定，建議別排喜慶之事以免被沖煞 ，但沐浴、掃舍、祭祀、破屋壞垣、解除等「除舊布新」事務是可以進行的。

(中國時報)