新北聯合婚禮 大玩創意變裝

2018年05月21日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市聯合婚禮20日在市民廣場舉辦，本次主題創意變裝，新人卯足全力打扮，有《神鬼傳奇》的印和闐搭配安娜蘇姆，還有火影忍者四代火影與六代火影組合，超級吸睛；新北市長朱立倫、副市長李四川到場為120對新人主婚、證婚，盼新人努力「做人」增產報國。

20日聯合婚禮天氣炎熱，但新人們為紀念重要時刻，仍努力裝扮，除印和闐搭配安娜蘇姆，古裝的曹丕與甄姬、美國隊長與神力女超人等都相當吸睛。

其中蔡先生與懷孕的妻子陳小姐扮演火影忍者中的四代火影與六代火影，格外引人注目，陳小姐說，當初排了超過1天才搶到聯合婚禮名額，能共襄盛舉很開心，本想與老公扮宮廷裝，最後選擇清涼的火影披風，看到別人滿身大汗，直呼「選對了！」

朱立倫鼓勵新人，婚後的下個目標就是要有小寶寶，市府每年都會送給聯合婚禮新人「金鏟子」，市府有好孕專車、生育獎勵金、育兒津貼、公托等完善婚育政策，讓大家都能歡喜生、快樂養。

民政局長江俊霆表示，新北聯合婚禮新人好禮全國最多，每對新人除可獲贈「祝孕金鏟子」、生育套房住宿券等10大超值好禮，今年關島觀光局原訂贊助2對關島機加酒6天5夜蜜月之旅，再加碼送出3對新人關島海景飯店5晚免費住宿，還有鎮金店也大方贊助鑽石項鍊2件。

民政局強調，新人半年內懷孕，還有機會抽中價值8萬元的「10天月子照護」，鼓勵大家增產報國。

(中國時報)