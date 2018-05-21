新瓦屋上好茶 銅板價即體驗

「2018新瓦屋好客上好茶」20日在新瓦屋客家文化保存區溫馨登場，現場邀請各家茶廠前來展售，讓民眾體驗各種不同的好茶滋味。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

2018花見浪漫台3線新竹縣客家桐花祭系列活動「2018新瓦屋好客上好茶」，20日在新瓦屋客家文化保存區溫馨登場。活動搭配新竹在地好茶，包含茶道展演、享樂茶席、音樂會、兒童劇表演、茶市集、胖卡市集、玩泡泡體驗，讓民眾到新瓦屋就能感受在地的活力。

今年好客上好茶以「結合在地、接軌國際」為主軸，帶來傳統在地茶席體驗，以及老字號茶廠如錦泰、臺紅、沙坑等展售，特別邀請國際茶文化專家進行日本茶道，繽紛的茶席雅趣將是繽紛桐花5月最美麗的假日風景。文化局長張宜真表示，「享樂茶席」是本年度新添的創意，除增加擂茶與手搖調味紅茶外，還有在地仙草DIY體驗，讓親子可以共同參與，僅需50元銅板價即可體驗，還送一個紀念杯，有吃有玩有得拿，收穫滿滿。

新竹縣長邱鏡淳表示，好客尚好茶活動，搭配有「13好市集」和「食茶桐樂市集」登場，由在地小農好物以及20家以上知名茶廠商家，包括新竹在地文創傳統茶廠，以及新興茶品牌，系列文創攤位同步歡樂啟動。

好客上好茶搭配各種茶席外，綠影婆娑的草坪舞台區帶來精彩音樂及親子兒童劇場演出，下午3時由「海波劇團」演出生動又有趣的「精靈傳說兒童劇」，吸引在場所有小朋友的目光，讓主持人也驚嘆：「全竹北的小朋友都集合在這裡了！」

(中國時報)

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