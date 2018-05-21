東山吊橋通樂 串起古香路

2018年05月21日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

串聯台南市東山區東原里、青山里兩地的吊橋，51年前因台電修繕電塔需求而建，成為兩地民眾往來便道，也是傳統迎佛祖香路，卻因年久失修不堪使用，已有許久時間無法通行，經當地民眾爭取，由市議員張世賢向何明德行善團尋求協助，花費800萬元、歷時半年重建完成，20日舉辦通行典禮，重現古香路。

重建完成的吊橋，橫跨龜重溪，從東原里通往青山里水尾部落，當初是台電公司為了保修高壓電塔所設置的簡易吊橋，長度約100公尺，早年同時也是青山里居民往來東原工作、上學要道，更是東山迎佛祖遶境的古香路之一，惟隨著平面道路的開闢而荒廢。

何明德行善團經過多次會議討論，以原址重建方式修築，經歷逾半年時間完工，命名為「行龜吊橋」，長度101公尺、寬1.7公尺，這也是行善團完成的第499座橋梁。

昨日通行典禮吸引數百位在地居民參與，走在嶄新吊橋難掩興奮，7旬阿嬤開心說，之前迎佛祖香路就走這條，希望接下來有機會再看到遶境隊伍。

張世賢指出，吊橋恢復通行後，青山及東原兩地民眾可以步行或騎自行車前往，大幅縮短交通時間，吊橋上方也可一覽龜重溪風光，將成為當地新景點。

東原里長葉孟亮表示，社區正規畫單車道，將從東原老街經吊橋、水尾再返回東原，全程5公里，若能配合農村小旅行及迎佛祖活動納入行程，將可帶動社區觀光。

(中國時報)