侯友宜汐止固樁 拉抬國民黨聲勢

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜20日前往新北市汐止區拜訪闕氏宗親會，順勢幫台北市議員闕枚莎、新北市議員白佩茹拉票，而昨天恰好是蔡政府執政兩周年，侯友宜說：「執政好不好，大家心中有一把尺」，並表示自己絕對會為新北鄉親打拚努力。

「520這一天我愛大家！」侯友宜昨前往汐止拜會闕氏宗親會，包括闕枚莎、白珮茹等人都現身會場，侯友宜除為自己拉票，也為兩位黨籍市議員加油打氣，藉此拉抬國民黨聲勢，固樁意味相當濃厚。

昨天同時也是蔡政府上台兩周年，侯友宜表示，民進黨政府做得好不好，人民心中自有一把尺，如果做得不好，就要改進，政府應該為了台灣的老百姓，更打拚更認真，不要一到選舉就找話題互相罵來罵去，應該多為人民著想。

侯友宜說，台灣很小，選舉真的不需要謾罵跟口水，他心中只問是非對錯，對汐止區也鄰近的深澳燃煤發電廠，他表示自己的主張就是不應該興建，這就是是非對錯的問題。他表示，燃煤電廠一蓋，北部將面臨PM2.5急遽上升的危機，甚至讓北部縣市變成「肺咳家園」。

昨天現場除了宗親會鄉親外，也有不少里長表達支持，侯友宜也表示，里長是市政府第一線打拚的最佳夥伴，未來若當選市長，他絕對會給予里長更多的行政資源「與里長並肩作戰」，一起讓新北市變得更好。

(中國時報)

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