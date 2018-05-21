桃園輔導青農 最高補助20萬

2018年05月21日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市農業局為培育在地青農，將提供為期7個月的專案輔導計畫，預計培育25名設籍桃園市、18歲以上、45歲以下的青農，從事農業經營及創業，報名從20日起至6月14日為止，每人最高可獲得20萬元補助金。

農業局表示，只要是年滿18歲、45歲以下，農學相關科系畢業、農家子弟（本人、配偶或本人二親等以內血親、姻親為農會會員或農保被保險人），且二等親土地需位於桃園市或連接桃園市的鄉鎮市區土地，已取得或承租農地（桃園市內、毗鄰桃園市）且簽約者，或協助行銷桃園市農產品並提出具體可行計畫者，符合上述條件之一，就可申請報名。

農業局表示，培育輔導共分「農業系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」3個階段，為降低青農在培訓期間的生活壓力，在為期4個月的第1、2階段培訓期間，每月將給予3萬元生活津貼，若提出的優質營運從農計畫經審查通過，還可獲得1／3分資材、設備投資或農產品設計包裝等補助，每人最高補助20萬元。

農業局表示，今年是連續第4年舉辦輔導計畫，過去3年來透過申請培訓出的青農超過百人，且結業學員從事農創比率很高，幾乎百分之百都留在農業部門，今年的最高補助也加碼，是去年10萬元的2倍，希望能吸引更多青年加入農業行列。

(中國時報)