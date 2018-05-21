桃園輔導青農 最高補助20萬

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市農業局為培育在地青農，將提供為期7個月的專案輔導計畫，預計培育25名設籍桃園市、18歲以上、45歲以下的青農，從事農業經營及創業，報名從20日起至6月14日為止，每人最高可獲得20萬元補助金。

農業局表示，只要是年滿18歲、45歲以下，農學相關科系畢業、農家子弟（本人、配偶或本人二親等以內血親、姻親為農會會員或農保被保險人），且二等親土地需位於桃園市或連接桃園市的鄉鎮市區土地，已取得或承租農地（桃園市內、毗鄰桃園市）且簽約者，或協助行銷桃園市農產品並提出具體可行計畫者，符合上述條件之一，就可申請報名。

農業局表示，培育輔導共分「農業系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」3個階段，為降低青農在培訓期間的生活壓力，在為期4個月的第1、2階段培訓期間，每月將給予3萬元生活津貼，若提出的優質營運從農計畫經審查通過，還可獲得1／3分資材、設備投資或農產品設計包裝等補助，每人最高補助20萬元。

農業局表示，今年是連續第4年舉辦輔導計畫，過去3年來透過申請培訓出的青農超過百人，且結業學員從事農創比率很高，幾乎百分之百都留在農業部門，今年的最高補助也加碼，是去年10萬元的2倍，希望能吸引更多青年加入農業行列。

(中國時報)

侯友宜汐止固樁 拉抬國民黨聲勢 施工不當 排水孔流黃泥

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。