嘉商學生 體驗饑餓助難童

嘉義高商高二生陳柏恩（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義高商連續10年響應飢餓三十人道救援行動，20日有270位學生體驗飢餓12小時，並畫圖、寫祝福信，排出愛心圖案，表達對身處戰地的難民兒童關懷之意，高二生陳柏恩說，是第2次體驗飢餓，此次負責策辦學到溝通的重要。

270名學生聚集在嘉商中正堂，包紮頭、手或腳、眼睛，感受戰地裡受傷兒童的肢體不便及惶恐無依心情，再用單手寫一段祝福的話，或畫圖表達心意，同時捐出一日午餐費共2萬7000元投入救援行動。

學生畫卡通人物，希望也將笑容帶給敘利亞的兒童，有學生則畫了槍及禁止的標示符號，表達希望戰爭快點停止的意思，也有學生寫「放不放棄，活著就有希望」，為戰火下的難童打氣。

春暉仁愛社長陳柏恩說，去年第1次體驗飢饑，印象深刻，餓肚子的感覺不好受，今年再次體驗並策辦活動，辦闖關、議題影片播放等號召同學，但質疑、鼓勵聲音都有，起初報名參加人數少，經過他和團隊一起面對問題，努力溝通，人數增至270人，過程中學到很多。

學務主任蕭淵元也陪學生體驗，他說，學生策辦及參與體驗飢餓活動，既學到認識國際情勢，也送出愛心給國外難民，還學到辦活動的溝通、同理心、積極及熱情的態度，是很好學習機會。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處表示，嘉商連續10年舉辦飢饑三十人道救援活動，援助南蘇丹、剛果、索馬利亞、緬甸等國家飢餓與難民兒童，並關懷台灣遭遇急難困境的孩子及家庭。

(中國時報)

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